Un parmigiano sul tetto del mondo

Nell'Italia del volley che sorride e non smette di inanellare successi a tutti i livelli, uno dei giovani più interessanti in prospettiva è parmigiano: si chiama Francesco Comparoni, professione centrale, classe 2001 salito sul tetto del mondo con la Nazionale Under 21. La storia, Francesco e i suoi compagni, l'hanno scritta domenica a Cagliari, con un secco 3-0 rifilato alla Russia in finale.

«È stato un Mondiale esaltante e suggellato da una partita decisiva che la squadra è riuscita ad interpretare al meglio, dopo il grosso rischio corso in semifinale contro la Polonia. Un successo bellissimo e meritato» dice Comparoni, cresciuto nelle giovanili della Energy Parma e che, conclusa l'esperienza ligure fra le fila della Zephyr Trading Valdimagra in serie B, si prepara adesso all'esordio in Superlega, dove indosserà la maglia della Vero Volley Monza.

Comparoni, l'ultima volta ci eravamo sentiti a giugno. Era poco prima della sua partenza per il ritiro con gli azzurrini a Darfo Boario. E poi, cosa è successo?

«Qualcosa di incredibile e di totalmente inaspettato per un giovane come me, reduce dalla serie B e che, prima di allora, non aveva mai ricevuto una chiamata dalla Nazionale».

L'impatto, in quei primi giorni, com'è stato?

«Era un mondo completamente nuovo. Arrivavo all'interno di un gruppo affiatato, che aveva condiviso esperienze di un certo rilievo. Ho iniziato a lavorare, ma non mi sentivo ancora troppo pronto per compiere quel passo. Per fortuna, sia il ct, Angiolino Frigoni, che i compagni mi hanno aiutato nel processo di inserimento: mi sono sentito parte integrante della squadra. Con il passare delle settimane, ho acquisito maggiore sicurezza e consapevolezza».

E così, si è guadagnato la convocazione per il Mondiale. Chi lo avrebbe mai detto?

«Già. Anche se in cuor mio, ci speravo. E pian piano, avvertendo una crescente fiducia nei miei confronti, ho cominciato a credere che questo sogno avrei davvero potuto coronarlo».

A livello personale, che Mondiale è stato?

«Sono molto contento dell'opportunità che ho avuto, prima di tutto. Quando il ct Frigoni mi ha chiamato in causa, ho cercato sempre di farmi trovare pronto e di dare il mio contributo. Ho giocato soprattutto nella fase iniziale e poi contro il Belgio, quando sono rimasto in campo per tutta la partita. Sono cresciuto molto in queste settimane, specie sotto il profilo della gestione emotiva della gara. Consideri che il Mondiale Under 21 ha rappresentato la mia prima manifestazione di prestigio in assoluto: è stata un'emozione continua».

Il momento più bello?

«Sarebbe fin troppo scontato dire l'ultimo punto che ci ha consegnato il titolo: l'ho vissuto dalla panchina, provando comunque una gioia indescrivibile. Se devo però scegliere un altro istante da ricordare, penso a tutte le volte che prima della partita, nel palazzetto, risuonava l'inno nazionale, con la squadra schierata in campo. In quel momento, tutti i sacrifici che hai fatto per arrivare fin lì trovano un senso. Ti senti orgoglioso, perché sai di rappresentare una nazione intera».

Contro la Polonia, ve la siete vista brutta.

«Sin dall'inizio della competizione, non ci siamo mai nascosti: puntavamo alla finale. Con la Polonia, probabilmente, la tensione ci ha tirato un brutto scherzo: abbiamo rischiato di capitolare, ma per fortuna, alla lunga, è venuta fuori la nostra qualità. Credo che quella partita ci abbia insegnato tanto: la finale contro la Russia l'abbiamo affrontata con la giusta tensione, ma scrollandoci di dosso quella pericolosa paura».

Uno dei trascinatori di questa Nazionale è stato Alessandro Michieletto, già protagonista del trionfo europeo con i «grandi». Che impressione le ha fatto?

«Lui ha un talento straordinario. Ma soprattutto è un ragazzo umile, con una spiccata predisposizione al sacrificio: te ne accorgi dall'applicazione e dall'intensità con le quali affronta ogni seduta di allenamento».

Lei invece ha vinto un Mondiale e si prepara ad abbracciare la massima serie.

«Non vedo l'ora, finalmente sono arrivato in Superlega: è un altro sogno che si realizza. Credo che alla Vero Volley Monza ci siano tutte le condizioni per proseguire il percorso di crescita personale. La società ha creduto in me: darò il massimo».

Dopo aver alzato il trofeo, domenica, il primo pensiero a chi è andato?

«Alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto. In questo momento sono in treno verso Parma: le confesso che sto contando le fermate, una dopo l'altra, impaziente di tornare a casa e riabbracciare tutti. Ho con me una bella medaglia d'oro da mostrargli...».