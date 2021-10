«Dopo sette anni da ct, riparto»

Davide Cassani scende dall’ammiraglia. Non sarà più lui, infatti, a guidare la Nazionale di ciclismo, incarico che ricopriva dal 2014. Nessun rimpianto da parte sua. Semmai un po’ di dispiacere, quello sì.

«Sono cose che succedono, che in qualche modo chi fa questo mestiere deve pur mettere in conto» spiega l’ex ciclista faentino, che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Parma con il Bike Tour promosso dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

«È giusto che la Federazione ciclistica italiana porti avanti i propri progetti e le proprie idee. In ogni caso ringrazio il presidente Dagnoni, perché ho fatto parte di una bellissima famiglia».

Prima il rientro anticipato da Tokyo, quindi l’addio. Sono ferite che lasciano il segno e probabilmente bruciano ancora, non crede?

«Si è creata una situazione spiacevole, non posso negarlo. Ma è andata così e non ne faccio un dramma. Vede, nella vita ho imparato che bisogna sempre guardare avanti».

I vertici federali le hanno proposto un nuovo incarico?

«Abbiamo parlato, sì. Ma, per il momento, preferisco prendermi del tempo per riflettere su quale potrà essere la strada migliore da percorrere, relativamente al mio futuro».

E questo suo futuro lo vede ancora nel ciclismo?

«Certamente sì. Il ciclismo è la mia passione: sono in questo mondo, a livello professionistico almeno, dal 1982. E la cosa più bella è che sento di avere dentro ancora tanta energia e tanti sogni da realizzare. Ho voglia di mettermi in gioco, di fare, di inventarmi qualcosa di nuovo. Valuterò con attenzione se e in che maniera poter essere utile alla Federazione. In caso contrario, continuerò a lavorare comunque nel ciclismo».

Quale bilancio può trarre dalla sua esperienza nelle vesti di ct azzurro?

«La Nazionale italiana di ciclismo mi aveva già dato la possibilità di correre ben nove mondiali, quando gareggiavo. Poi ho avuto la fortuna e l’onore di guidarlo in qualità di ct, questo team. E devo dire che sono stati otto anni meravigliosi, pieni di emozioni e coronati da importanti successi: siamo riusciti a vincere due mondiali a cronometro e quattro titoli europei. Vero, è mancato il guizzo iridato in linea. Ma resta l’orgoglio di aver diretto ragazzi straordinari, che al momento della chiamata in azzurro hanno lasciato nel cassetto la maglia delle rispettive squadre e pure il loro egoismo. E poi, abbiamo fatto crescere tanti giovani interessanti».

Lo sport italiano, in generale, vive un momento straordinario. Che cosa ci dicono queste imprese collezionate nelle diverse discipline?

«Sono successi che rivelano e testimoniano quanto il movimento sportivo italiano sia un punto di riferimento. Viviamo un’epoca tremenda, a causa della pandemia, ma il nostro Paese ha saputo reagire trasformando le difficoltà in opportunità. È accaduto in tutti i settori e, per fortuna, pure nello sport. Dobbiamo essere fieri di ciò che siamo stati capaci di costruire. I trionfi sono frutto di un’attenta e seria programmazione».

È tornato a Parma, stavolta, con il Bike Tour per la ricerca sulla fibrosi cistica. Con quale spirito ha abbracciato questa iniziativa?

«Devo tutto a Matteo Marzotto, con il quale esiste uno splendido rapporto di amicizia: ci siamo conosciuti proprio grazie alla comune passione per la bicicletta. Matteo mi ha fatto conoscere la realtà della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi cistica e, ormai da nove anni, pedaliamo per sensibilizzare i cittadini su questa grave patologia: essere parte integrante del Bike Tour lo considero un privilegio».

Nella nostra regione, lei è presidente di Apt Servizi. Lo sport sarà ancora protagonista, in Emilia-Romagna?

«Questa è una regione che crede fermamente nel turismo attivo e sportivo: dalle nostre parti, è un valore. In questi anni abbiamo portato qui tanti eventi: la Formula 1, la MotoGp, i Campionati del mondo di ciclismo ed i grandi tornei di tennis. Sono vetrine internazionali di prestigio, che hanno garantito un notevole ritorno d’immagine ed una eccellente promozione del territorio. Dobbiamo proseguire su questa strada».

Vittorio Rotolo