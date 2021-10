Addio a Mara Ferretti, scomparsa a 62 anni dopo aver combattuto contro la Sla

Lorenzo Sartorio

A volte sono protagoniste di film, altre di romanzi. Tante sono le storie di donne che hanno combattuto con forza, carattere e tanta dignità contro la malattia.

Mara Ferretti, deceduta nei giorni scorsi all’età di 62 anni, è stata pure lei protagonista di una lotta contro una malattia terribile: la Sla. Un male subdolo che assale in modo vigliacco per non mollare più la sua presa. Un male che, nonostante i progressi della medicina e della scienza per sconfiggerlo, continua a colpire come un cecchino. Ecco perché la ricerca, per debellarlo, dovrebbe esser sempre più convintamente e concretamente sostenuta.

Mara, contro questo male, è stata un vera e propria guerriera grazie, appunto, al suo carattere tosto e determinato che ha meravigliato tutti, sia chi le è stato vicino che i medici.

L'amore per viaggi e lavoro

Nativa di Montechiarugolo, di famiglia originaria di Rimagna, in alta Val Cedra, dopo il diploma, si era dedicata al settore alberghiero. Per tanti anni ricoprì il ruolo di direttore nei più importanti hotel cittadini: «Starhotels Du Parc», «Hotel De La Ville», «Toscanini» e «Parma Congressi». Amava tantissimo viaggiare, Mara, ed in modo particolare prediligeva località marine.

Quando poteva, amava riassaporare l’aria delle sue montagne e rivedere le cime amiche del paese originario della sua famiglia. Era legatissima ai figli Simone, tecnico di «Teatro 2» ed Andrea, laureato in lingue e prossimo alla seconda laurea in giornalismo.

Tifosissima del Parma, praticava pure tennis al «Tennis Club» di Basilicanova e, grazie al suo carattere aperto e solare, aveva tantissimi amici.

Il ricordo delle amiche

A questo proposito, sono veramente commoventi le parole di alcune amiche che ricordano di Mara «il piacere di stare insieme, le risate, le confidenze, i nostri piani, il racconto di un viaggio, le tue foto, i nostri ricordi». «Oggi le nostre lacrime salutano la tua nuova vita. Fai buon viaggio amica» concludono.

Parole stupende che si attagliano perfettamente a Mara, infatti non alludono alla morte ma ad una nuova vita. Perché Mara non poteva morire specie nel cuore e nei ricordi di che le ha voluto bene come i suoi due angeli custodi che le sono state accanto fino all’ultimo con i figli: la sorella Raffaella e la cognata Cristina. I funerali si svolgeranno stamani alle 9.30 partendo dalla Sala del Commiato di Pilastrello per la chiesa di San Lazzaro.