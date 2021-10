È morto il dottor Cornelio Parisini, medico maestro di vita

Maria Chiara Pezzani

Ha dedicato la vita alla sua famiglia, ai suoi pazienti e al suo paese. Un medico che non esauriva la sua professione nella cura dei pazienti, ma li accoglieva, dimostrando attenzione e riguardo alla persona che aveva di fronte. Era così Cornelio Parisini, «il dottore», un’istituzione della Val Parma, scomparso ieri.

Nativo di Faviano, frazione di Lesignano, classe 1929, Parisini era figlio di contadini, origini umili da cui è scaturita la sua particolare sensibilità nei confronti degli «ultimi», che nel corso della sua vita ha sempre aiutato in diversi modi.

Da giovane aveva esercitato prima a Coltaro, poi in altri paesi fino a giungere a Varsi, dove è rimasto dal 1959 al 1973. Riduttivo parlare di lui relativamente alla sola dimensione medica. Parisini infatti viveva la professione come una missione, partecipe sincero e autentico della vita della comunità, nella quale il ruolo del medico rappresentava un punto di riferimento, di unione tra le persone, giovani, vecchi e bambini, interessandosi anche della vita del paese. A Varsi ad esempio fu il fondatore della sezione Avis. Per lui il medico doveva farsi carico della persona nella sua interezza, anche nella dimensione spirituale, ed era sempre disponibile per ogni necessità.

E le persone gli hanno voluto bene, hanno sempre apprezzato il suo essere presente in modo sincero e schietto.

Dopo gli anni a Varsi, tornò a Lesignano dove ha continuato il lavoro fino alla pensione, confermandosi un insostituibile punto di riferimento per il territorio. Ha sempre amato la semplicità della vita contadina, il piacere della semina, la fatica del lavoro, che per lui significava dignità. Animato da un incredibile senso di volontà, fino al mese scorso guidava la macchina e ha raccolto le patate che aveva coltivato.

Ai suoi famigliari ha trasmesso il grande amore verso la vita, l’esempio di dedizione, il senso di accoglienza per le persone e la sua stessa professione (Guido e Chiara sono entrambi medici). Attento alle dinamiche sociali, la sua ultima riflessione era legata alle disuguaglianze, al divario tra i ceti della popolazione. Ma guardava con fiducia al futuro, ai giovani, per i quali ha sempre «tifato». E per i suoi 13 nipoti è stato un grande punto di riferimento. «È stato maestro nella professione e di vita – ricorda il dottor Gianluca Azzali, collega e amico che per anni ha lavorato al suo fianco -. Ha vissuto una vita intensa, i figli e i nipoti sono tutte persone degne. Un caro compagno generoso e altruista, presente e disponibile, molto amato dalla popolazione».