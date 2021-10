Furto con spaccata al Goito

Davvero una brutta sorpresa per un parmigiano. L'uomo, infatti, che aveva lasciato l'auto al parcheggio Goito, quando è andato a riprenderla l'ha trovata danneggiata. Qualcuno, per rubare all'interno, con un estintore ha mandato in mille pezzi un vetro per poi rovistare all'interno del mezzo a caccia di qualcosa da portare via. Un bottino, comunque, magro quello rimediato dal malvivente, ma che ha procurato dei danni all'automobile. L'episodio è avvenuto lunedì al piano - 4 del parcheggio di via Goito, tra le 19, quando l'uomo ha lasciato l'auto al Goito, e le 20,55, orario in cui il parmigiano, che il giorno dopo ha sporto denuncia, si è recato a riprenderla.

Un aiuto per dare un volto al ladro potrebbe arrivare dalle immagini delle videocamere di sorveglianza. La Gespar, società proprietaria della struttura (il parcheggio, invece, è gestito dall'Apcoa), a tale proposito fa sapere di avere già consegnato ai carabinieri le registrazioni delle immagini interne al parcheggio.

All'interno del Goito, struttura su sei piani, con il -3 e il -4 a rotazione, i posti disponibili sono 778. Le videocamere interne sono, invece, venti in totale e tre di queste si trovano al -4. Proprio queste potrebbero aver immortalato il ladro in azione. r.c.