Il rebus delle nuove capienze

Giuseppe Milano

L'approvazione del nuovo decreto «Riaperture» è ormai questione di ore. Il condizionale è d'obbligo, vista la materia molto dibattuta, ma già oggi potrebbero esserci novità importanti dal Governo per quanto riguardo le nuove capienze di cinema e teatri oltre che di stadi, palasport e discoteche. Il Comitato tecnico-scientifico ha già segnato la strada, ma gli operatori del settore attendono il responso ufficiale perché le incognite sono tante.

Capienza e distanziamento

Il Decreto dovrebbe comunque dire «sì» alla proposta del Cts di portare la capienza di cinema, teatri e sale concerti dall'attuale 50% all'80% (per gli eventi al chiuso) . Regola, si intende, riservata alle zone bianche e al solo pubblico dotato di Green pass. Ma il Governo dovrà specificare quello che, per gli operatori, è il nodo cardine della questione: il rispetto o meno del distanziamento. Perché «il tema alla fine è proprio questo - spiega Paola Donati, direttore di Fondazione Teatro Due - Chi parla solo di capienza ha davvero una scarsa consapevolezza del funzionamento dei teatri, dei cinema, dei luoghi di cultura in generale. Se fra uno spettatore e l'altro si deve tenere il metro di distanza potrò ospitare l'80% delle capienza solo ampliando i muri. Cioè è impossibile. Per arrivare a questa nuova soglia non c'è altra soluzione: pubblico seduto vicino fra loro con ovviamente la mascherina indossata. Fanno così in tutta Europa, da mesi. Se invece non si toglie il distanziamento per noi non cambierà nulla».

«È cruciale che l’ampliamento della capienza, che speriamo torni anche al 100%, sia normato in modo chiaro e concretamente applicabile», fa eco Anna Maria Meo, direttrice di Fondazione Teatro Regio, perché si deve evitare «il rischio di stime arbitrarie che aggravino l’organizzazione e la responsabilità dei teatri che dovranno peraltro proseguire ad applicare le giuste, ma complesse e assai impegnative, procedure di tracciamento del pubblico, di controllo degli accessi e verifica delle intestazioni di Green pass e biglietti nominativi».

Le «forbici» degli spettatori

Per il Regio, rispetto alla situazione attuale, il passaggio all’80% significherebbe andare dagli attuali 500-550 posti a 550-850; una considerevole «forbice» relativa proprio al fatto che gli spettatori siano o no conviventi e per la presenza o meno del distanziamento. Forbice ampia anche per i cinema. L'Astra oggi ha 180 posti, con la nuova capienza con il distanziamento salirebbe a 205, senza schizzerebbe a 300. Ben più evidente la differenza per il D'Azeglio. Oggi può ospitare al massimo 100 spettatori, all'80% con il distanziamento ne potrebbe fare entrare solo 5 in più, mentre senza il metro di distanza potrebbe strappare sino a 220 biglietti.

«Ovviamente la differenza è importante, ma quello che conta è che si dia la giusta serenità allo spettatore di stare vivendo uno spettacolo in massima sicurezza - commenta Ivan De Pietri del cinema Astra - Se si potesse arrivare a 200 posti per noi significherebbe poter ritornare ai livelli del 2019, l'ultima stagione normale. Il passaggio che stiamo vivendo è quindi davvero cruciale».

Sul tema chiara anche l'analisi di Dino Dall'Aglio, amministratore unico di Paganini congressi, che si dice certo che il nuovo decreto «porterà comunque alla deroga del distanziamento interpersonale di un metro e per questo sembra ingiustificabile il non passaggio direttamente al 100%, come sembra essere peraltro già previsto per le attività open air».

L'attività congressuale

In più Dall'Aglio auspica che «le nuove disposizioni siano contemporaneamente estese al mondo dei convegni, congressi e meeting che, il più delle volte, si tengono proprio in spazi ibridi adibiti anche ad eventi culturali di altro genere».

Ultimo, ma non ultimo, il commento del mondo della musica. «Stiamo aspettando col fiato sospeso l’ufficializzazione dell’ampliamento della capienza, segnale più che simbolico di un graduale ripristino delle condizioni di normale apertura al pubblico - conclude Alberto Triola, sovrintendente e direttore artistico de La Toscanini - Resta purtroppo dell’amaro in bocca nel constatare come, ancora una volta, il mondo teatrale e musicale italiano sia considerato alla stregua degli stadi e delle discoteche, sintomo della scarsa considerazione delle specifiche caratteristiche di fruizione e delle abitudini di pubblici molto diversi tra loro».

Discoteche: «Nessuno può riaprire così»

«È semplicemente una enorme presa in giro». Ernesto Mendola, presidente del Silb di Parma, il sindacato dei locali da ballo, si dice «offeso e indignato» dalla proposta del Comitato tecnico-scientifico di poter riaprire con la capienza massima del 35% al chiuso e del 50% all'aperto.

«Qualcuno ha scritto che è un passo avanti? Ma non scherziamo, con questi limiti è impossibile lavorare», prosegue Mendola che spiega come «coprire i costi di attività con un numero di clienti così limitato non è fattibile. Insomma, se ci vogliono far fallire che lo dicano chiaramente, ma se, peggio, vogliono far lavorare solo gli abusivi allora hanno proprio imboccato la strada giusta». Il rappresentante parmigiano dei locali da ballo, che oggi sarà a Roma per un summit con i vertici nazionali di categoria, ricorda come «in quel 35% vanno compresi pure i dipendenti. E allora stiamo parlando di una presenza ridicola».

Oltre alle soglie, il Cts poi ha sottolineato come restino punti fermi la registrazione obbligatoria degli utenti e il Green pass, ma servono anche «impianti di aerazione senza riciclo d'aria, uso obbligatorio dei bicchieri monouso, sanificazione continua dei locali e utilizzo della mascherina chirurgica nei vari momenti, ad eccezione del ballo», di fatto paragonato ad attività fisica. «Ora capite quanto personale debba servire per il rispetto di questa normativa! - commenta Mendola - Norme di sicurezza che riteniamo giuste, ma che possono essere sostenibili dal punto di vista economico solo se la capienza sale all'80%». La speranza del Silb è quindi che si arrivi «ad una sostanziale modifica del provvedimento. Confidiamo che il Governo faccia un passo avanti», ma, nel caso contrario, conclude Mendola, «non escludo che molti gettino la spugna o, peggio, si mettano a fare gli abusivi. Tanto oggi sono i bar a fare la musica e le multe sono davvero ridicole. Noi invece siamo ancora come in lockdown e senza nemmeno un euro di ristoro».

Tardini: «Allo stadio i rischi sono agli accessi»

È fissata al 75% la nuova soglia per gli impianti sportivi. Un incremento di un quarto della capienza che, al Tardini, significherebbe circa 5.000 spettatori in più. Per Stefano Perrone, Chief operating officer del Parma Calcio 1913, si tratta «di un passaggio importante verso la normalizzazione, ma sia chiaro che, con questa nuova soglia, si toglie di fatto il distanziamento sociale». Anche negli stadi la questione alla fine è sempre quella: la presenza o meno del metro di distanza. «Questo comunque non credo sia la questione cruciale perché abbiamo sempre la protezione delle mascherine e il Green pass», sottolinea Perrone, non dimenticando poi che allo stadio i tifosi sono praticamente all'aperto.

«Il vero tema che deve essere risolto è quello delle attività di controllo agli ingressi - chiarisce lo stesso dirigente crociato - Se si deve parlare di sicurezza questa va tutelata anche nella fase di ingresso, quando, a causa delle lungaggini del controllo del Green pass, si formano code ed assembramenti. Se si passerà al 75% la criticità sarà ancora maggiore. E lì allora che si deve fare di più». E la soluzione potrebbe già esserci con, spiega Perrone, «la verifica del pass al momento dell'acquisto del biglietto elettronico». Quando si emette un tagliando per un evento sportivo il sistema si collega già in automatico alla banca dati del Ministero degli Interni per verificare se il soggetto o meno sia interdetto da Daspo o altro impedimento. «Si potrebbe fare lo stesso per il Green pass - conclude Perrone - Sempre nel rispetto della privacy. E allo stadio così si eviterebbero lunghe e pericolose code ai cancelli. Poi siamo disponibili per controlli a campione».