Letizia Battaglia, la donna dietro l'obiettivo

Claudia Olimpia Rossi

Letizia Battaglia, un destino nel nome. La fotografa più esposta al mondo racconta i suoi obiettivi nel bianconero della vita. Prima donna fotoreporter in un giornale, occhio implacabile sugli orrori della mafia, per preservare lo sguardo innocente di bambina non ha mai smesso di cercare la bellezza. Onorando il significato di coraggio: agire con il cuore. Il suo primo «scatto» fu rompere le catene di un legame coniugale opprimente, trasferendosi a Milano da Palermo, l'amata città natale, con le tre figlie.

Era il 1970: per lavorare nei giornali meneghini, che chiedevano di corredare gli articoli con le foto, si armò della macchina regalata da un'amica architetto. Quattro anni dopo torna a Palermo, alla guida del team fotografico nel quotidiano «L'Ora», segnando il tempo della cronaca più sanguinaria nella storia del Paese. I suoi scatti, che urlano passione, divengono ben presto iconici, perché ogni click è atto d'amore. La poesia nei volti dei bambini per le strade di una Palermo stropicciata nel suo travaglio; un corpo riverso, crivellato di colpi, di cui resta uno schizzo di memoria, mentre il rullino corre: il bianco e il nero insieme, a ritrarre la verità con la cifra del rispetto. Letizia Battaglia, fondatrice di due agenzie fotografiche, una casa editrice, un giornale, direttrice del Centro internazionale di fotografia di Palermo, già assessora e deputata regionale, vincitrice del Premio Eugene Smith e del Mother Johnson Achievement for Life, attiva in progetti e mostre («Palermo nuda»), non smette di scattare nel nome della libertà e sabato sarà a Parma, protagonista della conversazione dal tema «Visioni del Sacro», in dialogo con l'architetto di fama internazionale Mario Botta, nell'ambito della manifestazione «Il Rumore del Lutto». L'evento, organizzato dall'Ordine degli Architetti PPC di Parma in collaborazione con AMA - Accademia Mendrisio Alumni, si terrà alle ore 11 nell'auditorium di Palazzo del Governatore e sarà anche trasmesso in diretta sul canale YouTube dell'Ordine. Alle 18.30, poi, al Cinema Astra parteciperà alla proiezione, a cura dell'associazione 24FPS, del film documentario «Letizia Battaglia - Shooting the Mafia».

Letizia Battaglia, lei che ha «vissuto vent'anni con i piedi nel sangue» (la cito), come affronterà il tema del ruolo del sacro e del lutto nella sua esperienza artistica, oggetto dell'incontro atteso domani, in dialogo con Mario Botta?

«In realtà sono abbastanza imbarazzata e un poco spaventata nel confrontarmi con una persona come Mario Botta. Io sono quella che sono, Letizia. Lui avrà i suoi grandi pensieri, le sue grandi riflessioni. Adoro gli architetti. Ho adorato Ettore Sottsass. La mia più cara amica è architetto. Mi piace molto la loro cultura. Io sono rimasta una fotografa. Non voglio esprimere concetti, teorizzare. Ho solo la mia esperienza».

La sua è un'esperienza straordinaria.

«Nella mia vita è accaduto quel che doveva, dopo una certa sofferenza durata vent'anni, perché ho scelto a sedici anni un uomo sbagliato, che non mi permetteva di crescere, di emanciparmi, come invece dovrebbero fare tutte le donne, socializzando, facendo politica. Grazie ad una psicanalisi meravigliosa con un uomo meraviglioso, Francesco Corrao, presidente della società italiana di psicanalisi, discendente della principessa di Lampedusa, freudiano ma abbastanza spregiudicato da mandarmi fuori da una famiglia borghese, sono riuscita ad uscire da questa situazione. Portandomi via le mie tre figlie, naturalmente, senza soldi, poiché ho rifiutato quelli di mio marito, mi sono trasferita a Milano a quasi quarant'anni, trovando quello che serviva per ricominciare. Poi sono tornata a Palermo. Non è stato facile, sempre tutto molto faticoso, però ormai era come volevo io e questo era già tanto».

Come scoprì la fotografia?

«A Palermo avevo cominciato a collaborare con l'Ora. A Milano, però, quando proponevo i miei articoli come giornalista, mi chiedevano: le foto dove sono? Grazie alla macchina regalatami dalla mia amica architetta ho iniziato a fotografare un po' così…malamente. Però cercavo le persone che mi commuovevano. Ho incontrato Pasolini, Dario Fo, Franca Rame. Poi, tornata a Palermo, è nato il pericolo, ma dovevo andare avanti, imponendomi in una società maschilista. La cronaca, però, non era solo mafia. Cercavo la bellezza, l'amore, la dolcezza. Sono diventata famosa per le foto di mafia: i giornali le vogliono, porto mostre in giro per il mondo per far vedere quanto abbiamo sofferto noi. Adesso ne ho una in Israele, anche se io sono per i Palestinesi. Però ora tengo a cuore le foto delle mie bambine. Sono stanca di parlare di mafia».

Lei però ha scelto da che parte stare con forza e il suo impegno civile lo dimostra.

«Le mie fotografie dovevano testimoniare quello che stava succedendo. Addirittura esposi le foto dei morti ammazzati dalla mafia in piazza a Corleone. Ricevevo minacce, lettere anonime, insulti. Mi scrissero: “brutta p…, perché racconti queste cose brutte di Palermo?”».

Il boss Leoluca Bagarella cercò di darle un calcio mentre, in manette, veniva arrestato.

«Certo: era incatenato, si trova davanti questa donna giovane e fricchettona con la macchina fotografica... A me non piace scattare di nascosto. La persona che fotografo mi deve vedere, lo considero un atto di rispetto, di correttezza. Ma non fui colpita. Caddi all'indietro: intanto la foto gliela feci lo stesso».

Arrivò per prima sul luogo dell'omicidio di Piersanti Mattarella, scattando la foto che ne resta ad atroce memoria. Lei ha scritto che i morti ammazzati dalla mafia sono caduti invano.

«Invano, sì. Sono stati degli eroi ma le cose non sono cambiate. La mafia è sempre là, in un altro modo, sempre potente, la corruzione c'è. Molta gente è morta per lottare contro il sistema mafioso: i nostri giudici, i nostri poliziotti, anche le società civile, bambini. Io ho fotografato un bambino ammazzato, per terra, nel sangue, dieci anni, perché aveva visto qualcosa. Le cose orribili... Falcone bravissimo, era un dio della giustizia: l'hanno ammazzato e sono andati avanti nello stesso modo. Io amo il presidente Mattarella anche per riconoscenza verso suo fratello. Lui è presidente della Repubblica e questo è già importante».

Perché fotografa le donne, in particolare le bambine?

«In mezzo al disastro che stava avvenendo con la mafia - le fotografie di violenza, processi mafiosi, vittime, dolore - io cercavo sempre di salvare il salvabile in questa città e anche dentro me stessa. Queste bambine che fotografavo sono state delle costanti tra un fatto di cronaca e l'altro. Erano le foto che io facevo per me. Dopo tanti anni ho capito perché. Mi ricordavano il sogno dei miei dieci anni che io non ho voluto infrangere: me lo sono tenuto dentro. Nelle bambine che ancora non sono donne ma hanno questo sogno nel futuro ho ritrovato me stessa. Ho lavorato tanto. Le ho cercate tanto. Dovevano essere di un certo tipo: magre, con i capelli lisci, le occhiaie, un po' più spirituali di una bambina normale. Le donne che oggi mi hanno deluso tanto sono state fotograficamente uno dei miei soggetti preferiti. I maschi io non li fotografo. Ho fotografato uomini solo per la cronaca, ma per mia scelta non mi interessano esteticamente e non mi rappresentano per niente. Non rappresentano né la felicità né l'impegno totale».

Perché le donne l'hanno delusa?«

Perché il bla bla non lo voglio più. Ci sono anche le manifestazioni, Scarpette Rosse, poi le cose non cambiano. Basta chiacchierare. Dovrebbero imporsi all'interno dei partiti per essere rappresentative del mondo e fare pace. Gli uomini sono quelli che organizzano le guerre. Noi non lo faremmo mai, perché abbiamo i nostri figli. Anche nelle organizzazioni dei governi, verso i popoli, verso i più deboli, sarebbe tutto diverso. Penso che la soluzione sia questa: le donne devono amministrare tutto il pianeta».

Ha messo il suo impegno anche in politica.

«Sono stata deputato, assessore e consigliere comunale. L'esperienza di deputato è stata una schifezza, perché erano tutti troppo potenti. Invece come assessore ce l'ho messa proprio tutta, potendo lavorare per la mia città, con Leoluca Orlando. Lui è stato meraviglioso e io sono stata bravissima. Più brava che da fotografa».