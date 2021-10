Una star americana per Verdi

Immaginate di entrare in un salotto dell’Ottocento, una sera, e prendere parte a una festa in cui si fa musica tra amici. È quello che si vivrà stasera alle 20, con il concerto «In salotto con Verdi».

Ad accogliere il pubblico, però, sarà il Teatro Regio di Parma: sul palcoscenico, il soprano statunitense Lisette Oropesa, per un atteso debutto al Festival Verdi, accompagnata al pianoforte da Francesco Izzo, direttore scientifico del Festival. Si ascolteranno arie da camera di Verdi, Bellini, Donizetti, Rossini e altri compositori italiani, ma anche un Lied di Schubert e una Mazurka di Chopin.

«È una celebrazione di quello che spero sia un ritorno alla normalità. - spiega Lisette Oropesa -. Ci sono pagine che hanno il ritmo di danze, come il valzer, la mazurka, il bolero. Un invito a stare insieme, perché per fare bene il belcanto gli interpreti devono “muoversi” assieme, come due danzatori che ballano in coppia».

Com’è il Verdi da camera rispetto a quello operistico?

«Ci sono molte similitudini. La canzone “Chi i bei dì m’adduce ancora” inizia in mi minore e finisce in mi maggiore: è come se qui Verdi avesse messo assieme le arie di Gilda “Caro nome” e “Tutte le feste al tempio”, ma con un percorso inverso, che parte dalla tristezza per arrivare alla speranza. Anche altre arie da camera hanno in comune con la scrittura operistica una difficoltà tipica di Verdi: mette sempre un acuto, un crescendo, un momento di climax alla fine della frase, quando ormai non hai più fiato».

Nel programma c’è anche un parallelo tra Schubert e Verdi: «Gretchen am Sprinnrade» e «Perduta ho la pace» sono composte sul medesimo testo tratto dal «Faust» di Goethe…

«È interessante vedere come la musica cambia l’atteggiamento di Margherita nelle due versioni. In quella verdiana c’è un raggio di sole: il brano finisce in chiave maggiore e Margherita spera un giorno di ricongiungersi con Faust. In Schubert, invece, il Lied termina agitato e triste, torna lo stesso motivo delle parole iniziali, “Perduta ho la pace”. Sono entrambi bellissimi».

Cosa rappresenta Giuseppe Verdi per lei?

«È il compositore che ho studiato con mia madre: era una cantante, ha interpretato spesso Traviata e Gilda, e mi faceva ascoltare tanti dischi per sentire come le grandi interpreti affrontano questi ruoli. Quando canto Verdi sul palcoscenico, ricordo sempre i suoi consigli».

Prima di studiare canto lei ha studiato flauto, cosa porta con sé di quel percorso?

«Lo studio del flauto mi ha aiutata ad accettare le correzioni e le critiche in modo obiettivo. Il flauto è uno strumento che non è nel tuo corpo, quando finisci lo metti in una scatola, è come una terza persona tra te e la musica. È quindi più facile accettare delle critiche rispetto a quelle che arrivano alla tua voce che è parte di te, ha i suoi limiti, le sue caratteristiche: ci puoi lavorare ma non puoi cambiarla o snaturarla».

Qualcuno la chiama “il soprano maratoneta”, perché correndo è dimagrita 40 chili…

«Ho iniziato il percorso per dimagrire a 21 anni, perché mi avevano fatto capire che avrei avuto difficoltà a trovare scritture: “non vogliamo una Zerlina più sexy di te”, mi dicevano. Sono andata in palestra e mi sono messa a dieta. Quando, viaggiando molto per lavoro, non sono più riuscita ad andare regolarmente in palestra, ho iniziato a correre con mio marito. L’ho fatto per un motivo pratico (si può correre ovunque), ma con il tempo la corsa è diventata un grande amore».

Lucia Brighenti