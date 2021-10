Vandali nella Parma: distrutti i murales dell'Oltretorrente

Vandali nella Parma, danneggiati i murales. Nei giorni scorsi sono stati, infatti, strappati i pannelli cartacei che rivestono il muro farnesiano che si affaccia sul torrente, nel tratto compreso tra via D'Azeglio e il ponte Verdi.

Pannelli, firmati dall'artista foggiano Alessandro Tricarico, che raffigurano i volti della comunità del quartiere Oltretorrente e che erano già stati presi di mira. Ma mai come stavolta.

«De d'la da l'acqua-Gente d'Oltretorrente» è stato, infatti, il progetto vincitore della call di Parma 2020+21 «Temporary signs», rivolta ad artisti italiani e stranieri under 35 e inaugurata giorni fa. Una «ricognizione antropologica» raccontata su carta che si estende per 450 metri quadrati, esito del lavoro che Tricarico ha svolto nei mesi scorsi conoscendo gli abitanti del quartiere e ascoltando e trascrivendo le loro storie. Adesso il suo lavoro è purtroppo rovinato ma potrebbe venire ripristinato al più presto.

Il recente atto vandalico ha suscitato la reazione sdegnata, oltre che di tanti cittadini che si trovano spesso a passare per questo suggestivo punto della città, anche dell'amministrazione comunale.

L'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa, esprimendo il suo profondo disappunto per «l'inciviltà dimostrata», ha già attivato la polizia locale «perché fatti del genere vanno approfonditi e perseguiti».

L'assessore alla Cultura Michele Guerra, invece, ha dichiarato che «è molto triste che qualcuno se la sia presa con un'opera che è stata molto apprezzata dai cittadini. Questo gesto denota una completa mancanza di rispetto anche nei confronti del pensiero e della creatività giovanile, che rappresenta un'importante risorsa sociale».

Il Comune ora farà di tutto per ripristinare l'opera. «Stiamo valutando - aggiunge Guerra - di ristampare queste immagini e restaurare l'installazione perché penso che non si debba cedere. Questa è una lotta di civiltà e, a maggior ragione, abbiamo il dovere di ripristinarla. Ci stiamo muovendo per valutare se è possibile farlo, perché l'artista non è parmigiano e dovrebbe tornare apposta. Vedremo se sarà possibile. Ma il nostro proposito è questo. Anche per dare un segnale a chi l'ha colpita». r.c.