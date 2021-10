Balestrieri, il collezionista di maglie, sciarpe e gadget sportivi. Ma solo di squadre di nazioni minuscole e del Nord Europa

Massimo Morelli

È un collezionista a tutto tondo Paolo Balestrieri, perché la sua passione riguarda più settori, anche se tutti ricollegabili allo sport e al calcio in particolare.

«Mi è sempre piaciuto collezionare oggetti legati al calcio come maglie e sciarpe. Ma attenzione, non quelle dei grandi club, sarebbe troppo semplice – ha spiegato Balestrieri – la mia attenzione va alle piccole squadre di nazioni minuscole, in particolare del calcio nordico». Come nasce una passione di questo tipo ce lo spiega lui stesso. «Tutto ha avuto inizio quando ho cominciato ad avere corrispondenze con amici di paesi lontani, i cosiddetti amici di penna, i quali mi chiedevano materiale calcistico legato all’Italia mentre io chiedevo loro materiale dei loro paesi – ha raccontato Paolo – questo scambio di lettere aveva un certo fascino legato alla busta che arrivava con francobolli stupendi di paesi lontani, poi con il passare del tempo si è passati alla mail che è certamente più rapida ma perde completamente di fascino. Con il tempo ho raccolto diversi volumi che raccontano la storia del calcio di paesi minuscoli, come ad esempio quello che parla del calcio a San Marino oppure il libro nel quale si parla della bella prova fornita dall’Islanda agli Europei del 2016». Ed arriviamo allora alle maglie da gioco. «Ho una delle prime maglie della nazionale di San Marino, oltre a quelle della nazionale islandese – ha raccontato Balestrieri – senza dimenticare le spille o pins che riguardano formazioni di Gibilterra, Andorra, Far Oer ed Islanda. Il pezzo più curioso? Sicuramente quello della squadra del capoluogo della Groenlandia, che è anche la “capitale” più a nord del mondo. Si tratta della spilla del Nuuk in danese Godthab». Una delle sue più grandi passioni è anche il calcio prettamente locale, vale a dire quello legato al Felino del periodo d’oro coinciso con la partecipazione al campionato di serie D.

«In casa ho un piccolo museo, con foto del passato, la maglia numero 11 che allora indossava Saccani, oltre ad un abbonamento alla squadra rossoblù campionato 1987/88, credo l’unico ancora esistente – ha spiegato Paolo – ho tante foto ma ormai per quel che riguarda il Felino materiale d’epoca se ne trova sempre meno, però non rinuncio a cercare ancora».