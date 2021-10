Benassi, gli 80 anni dell'ultimo dei Corvi

Domani compie 80 anni Claudio «Tritolo» Benassi, batterista e ultimo membro rimasto dei Corvi, la mitica band parmigiana protagonista della stagione del beat italiano e ancora oggi ricordata e amata.

Un anno fa si è regalato la pubblicazione del libro «Ragazzi di strada... I Corvi», il racconto di tutta la sua attività musicale (ancora richiedibile attraverso la sua pagina Facebook «Claudio dei Corvi») e ora festeggia questo traguardo con lo spirito di un ragazzo, solo con tanta strada alle spalle:

«Mi ritengo molto fortunato. Ho trascorso la maggior parte della mia vita facendo quello che più mi piace: suonare la batteria. Anche ora con i miei 80 anni continuo a suonare ea divertirmi».

Che compleanno sarà?

«Semplice, con pochi amici intimi in un ristorantino molto appartato».

Che bilancio può fare?

«Io ho solo ricordi positivi, anche se ovviamente ho passato dei momenti difficili. Per la maggior parte però sono stati momenti positivi per il motivo che ho vissuto tutta la mia vita con molta soddisfazione. La maggior parte delle cose che ho fatto le ho fatte veramente con il cuore, specialmente nella musica. Io sono una persona molto semplice, non cerco qualcosa che mi possa dare di più. Sono contento di quello che sono e della grande fortuna di aver incontrato dei ragazzi coi quali ho formato un gruppo che poi è arrivato al grande successo. Un successo nazionale che non ci saremmo mai aspettati. Però l'abbiamo affrontato senza montarci la testa anche se siamo entrati in un'altra dimensione, in cui la vita è cambiata completamente. Nonostante questo abbiamo portato avanti la nostra storia e la nostra esperienza nel modo più semplice».

Qual è l'eredità dei Corvi?

«Io posso dire che se oggi i Corvi vengono ricordati nel miglior modo è perché siamo riusciti a fare pezzi innovativi. Certo, ci siamo ispirati ai gruppi inglesi e americani che portavano una musica nuova e un sound più aggressivo come Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple eccetera. La nostra era una musica diversa, anche rispetto ai tanti altri grandi gruppi che hanno lasciato tracce molto evidenti. Però quelli della mia generazione apprezzano molto il fatto di aver creato un sound che rimanesse nel tempo. Le persone si ricordano di queste canzoni come se le avessimo fatto ieri».

Qual è l'obiettivo per il prossimo futuro?

«Quello più importante per me è continuare a suonare. Spero che finisca questo maledetto Covid per poter ripartire con la musica e tornare a suonare. Non chiediamo di più, suonare è l'unica cosa che ci interessa».

C'è anche un altro progetto non ancora realizzato e che sarebbe uno splendido regalo per gli 80 anni: la mostra dei Corvi...

«La mostra permanente dei Corvi è un mio sogno che spero possa realizzarsi. Ho tantissimo materiale da esporre, quello che manca è una sala abbastanza grande dove poterlo sistemare per una mostra permanente e fissa in cui in qualsiasi momento le persone possono entrare e conoscere la nostra storia. Sarebbe davvero bellissimo se qualche privato o qualche amministrazione potesse concederci uno spazio adeguato».

Abbiamo parlato del passato, ma I Corvi sono una band che guarda ancora al presente e anche al futuro grazie a Lorenzo Cavazzini, Pietro Amoretti, Mirko Rivara, Beppe Tavone e Luca Bonzilli.

«Noi abbiamo espresso tutto quello che potevamo fornire. Parlo del gruppo storico, quello con Angelo, Gimmi e Billo, ma anche del gruppo nuovo. Dopo la morte di Angelo ho trovato questi ragazzi, tutti bravi musicisti di lunga esperienza che hanno condiviso con me il progetto di riproporre tutti i nostri brani con sonorità nuove e arrangiamenti più attuali ma in linea con la filosofia della band originale. Come se non ci fosse stata interruzione tra ieri e oggi».

A 80 anni, Claudio Benassi è ancora lo stesso ragazzo di strada di allora, con più esperienza ma con lo stesso spirito e la stessa voglia di vita e di musica. Fatti gli auguri non resta che aspetta il prossimo concerto.