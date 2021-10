Finito il calvario di Carlo Walter Grossi: la banda del «Corbo» ha perso uno dei suoi leader

Se n'è andato Carlo Walter Grossi, notissimo borghigiano del sasso. Aveva 68 anni. Era stato il fondatore, col fratello Giorgio, della ditta Lesa, specializzata nel settore elettrico serigrafico e automazione. Da anni era costretto sulla carrozzina, ma nonostante il calvario, non aveva mai perso la sua voglia di vivere e soprattutto il suo dolce sorriso.

In tanti, sui social, hanno voluto ricordarlo, con toccanti messaggi di addio e con nostalgiche foto degli anni giovanili. E così sono spuntate immagini di feste con look hippy, di tornei sportivi, di tante occasioni divertenti. Grossi aveva tanti amici in città, con i quali era sempre rimasto in contatto e che non gli avevano mai fatto mancare il loro affetto. Con una ventina di amici faceva parte della banda del «Corbo», un gruppo di affiatati fidentini, che sin dai tempi della gioventù si ritrova ancora periodicamente. Carlo faceva parte da sempre di questa banda e ogni anno partecipava al raduno. Negli anni passati avevano organizzato tornei di calcetto e una sorta di Olimpiadi borghigiane, le «Corboliadi». Si erano molto divertiti negli anni spensierati della giovinezza e ancora adesso, con l'amico Grossi, non perdevano occasione per simpatici «amarcord».

«Siamo addolorati per la perdita del nostro caro amico – ha sottolineato con un nodo alla gola, Beppe Rota, a nome del gruppo borghigiano - e ci resterà il ricordo del suo sorriso, che non ci faceva mai mancare. Sì, perché, nonostante tutto, lui aveva sempre un sorriso per ognuno di noi. I suoi anni trascorsi sulla carrozzina non avevano minato il suo coraggio, la sua dolcezza, il suo senso dell'amicizia. Lo porteremo sempre nei nostri cuori, insieme al ricordo di un amico speciale, leale, coraggioso. Ciao caro amico, fai buon viaggio e ora riposa in pace, lassù, dove non ci sono costrizioni».

Gli amici della banda, insieme ai familiari, hanno voluto ringraziare Mara e Ugo, per le affettuose cure prestate a Carlo. Carlo Grossi ha lasciato il fratello Giorgio con Norma, i nipoti Diego con Elisa, Marco e Paolo con Viola, i pronipoti Sofia, Matteo, Enea e un gran numero di amici. Il funerale sarà celebrato questa mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale della cattedrale. Dopo le esequie le spoglie saranno tumulate nel camposanto della città. s.l.