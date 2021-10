Il centrocampista «box to box»

Si definisce un «vero numero 8», un centrocampista «box to box» all'inglese e il suo apporto potrebbe essere molto utile al Parma lì in mezzo dove non c'è sicuramente abbondanza. E' l'ultimo acquisto del mercato estivo e per ora non ha all'attivo nemmeno un minuto di gioco. Mister Maresca lo ha portato in panchina a Ferrara e non è escluso che possa buttarlo nella mischia già sabato prossimo contro il Monza. A 20 anni ha già ammucchiato una bella esperienza prima nelle giovanili del Psg, poi nell'under 23 del Manchester United e l'anno scorso nel club francese del Caen che ha ottenuto la promozione in Ligue 1.

Quali sono le sue caratteristiche?

«Sono quello che in Inghilterra chiamerebbero un centrocampista box to box. Mi piace molto impostare il mio lavoro sulla corsa e sulla gestione del pallone. E poi aiutare la difesa ma anche partecipare all'impostazione della manovra».

La definiscono un giocatore duttile, ma quale ruolo predilige in mezzo al campo?

«Mi considero un vero numero 8 e quindi il mio ruolo è quello di centrocampista centrale».

Lei ha giocato in Francia e in Inghilterra. Qual è la sua prima impressione del calcio italiano?

«E' sicuramente un campionato difficile e competitivo nel quale mettersi alla prova».

Che impatto ha avuto con la squadra e con mister Maresca?

«Il Parma è un club perfetto per crescere, mi sono sentito subito in famiglia per l'accoglienza e la disponibilità di tutti i compagni. Il rapporto con il mister è buono e abbiamo tutta una stagione per affinarlo e poter sviluppare l'idea di calcio che predilige».

Si sente pronto per esordire in questo Parma?

«Ovviamente non vedo l'ora di scendere in campo, mi sento pronto per poterlo fare al meglio. Mi hanno raccontato anche della storia e dei trofei di questo club che cercherò di onorare al meglio».

Ci può svelare qualche retroscena sulla trattativa? Altri club si erano fatti avanti?

«Sì, avevo delle altre offerte ed essendo svincolato potevo andare dove volevo. Ho scelto Parma per il progetto che mi èstato prospettato e per le grandi ambizioni che ha questo club. Questo è stato il motivo principale per cui ho scelto Parma».

Giocare e allenarsi con Buffon?

«Un sogno. Fino a poco tempo fa potevo giocare con lui solo a Fifa (ride riferendosi al videogioco, ndr). Scherziamo sempre sul fatto che quando lui ha cominciato a giocare io non ero neanche nato. Tutti i consigli che mi dà sono importantissimi per poter crescere».

L'anno scorso ha centrato la promozione in Ligue 1 con il Caen. Quale può essere la chiave per ripetere l'impresa a Parma?

«Era la mia prima esperienza in un campionato professionistico e quindi tutto quello che ho imparato posso provare a riportarlo qui a Parma. Intanto l'attitudine che deve avere un giocatore e come si deve comportare dentro e fuori dal campo. E poi tutti i minimi dettagli: da quello che mangi a quanto dormi. Seguire regole precise ed essere rigorosi con sè stessi può fare la differenza».

A che giocatore si ispira non tanto come ruolo ma come personalità?

«Sicuramente a Cristiano Ronaldo che a mio avviso è il giocatore più forte al mondo e forse di tutti i tempi. Lo ammiro per la sua scrupolosa attenzione ad ogni particolare che riguarda il lavoro. Ed è sicuramente un modello al quale tutti i calciatori dovrebbero ispirarsi».

Un giudizio sulla nostra città?

«Non ho avuto ancora molto tempo per viverla ma voglio provare presto quel feeling che ti aiuta anche a giocare meglio e a rendere di più se sei in sintonia con l'ambiente. Ci sono altri due ragazzi francesi come me, Bonny e Coulibaly, e quando avremo tempo e modo magari ci faremo un giro assieme per la città per conoscerla meglio».

Carlo Brugnoli