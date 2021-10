Il pusher che fumava (anche) spinelli con gli amici. E vendeva crack

Con gli «amici» parmigiani ci poteva scappare anche uno sballo condiviso, sotto ponte Europa. Una fumata di hascisc o marijuana insieme con chi gli portava cibo o vestiti: offriva lui, in segno di riconoscenza. Ma solo droghe leggere, perché le altre erano riservate al business.

Tutto era in grado di offrire il 22enne gambiano processato ieri con rito abbreviato dal Gup. Tra i lienti tenuti d'occhio dagli investigatori per ricostruire il suo giro d'affari c'era chi preferiva variare sostanze. Uno, in particolare, per quasi due anni s'era rifornito dal giovane gambiano di cocaina, crack ed eroina (anche di un po' di «fumo», quando voleva andarci leggero). Altri erano più abitudinari. E' il caso di una parmigiana fanatica della cocaina: pare che a lungo ne abbia comprate tre dosi al giorno (a 40 euro l'una). Sembra che il giovane abbia cominciato a spacciare a 18 anni, spaziando da via Europa alla Pilotta, dal parco Ducakle a via Po. Il Gup lo ha condannato a 4 anni di reclusione oltre al pagamento di 16mila euro, delle spese processuali e della custodia cautelare in carcere. r.l.