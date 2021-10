Manfredo Manfredi, il medico con il rugby nel cuore

Era da anni residente a Sabbioneta, ma era rimasto legatissimo a Parma, la città che adorava, in cui aveva difeso la maglia della Rugby Parma, aveva studiato e si era laureato.

Manfredo Manfredi, nota e stimata figura di medico, è deceduto nei giorni scorsi all’età di 79 anni. Nativo di Colorno, di antica famiglia colornese, era stato allievo del Convitto Maria Luigia, quindi si era laureato In Medicina nel nostro Ateneo specializzandosi in Medicina interna e Igiene pubblica.

Ricoprì importanti incarichi come medico provinciale a Sondrio, Mantova ed a Cremona. Una volta in pensione, assunse l’incarico di direttore sanitario del Centro medico Simonetta in borgo delle Colonne. Uomo di sport, aveva militato in gioventù nella Rugby Parma a fianco di mitici campioni molti dei quali si laurearono, come lui, in Medicina. Era molto legato alla nostra città: infatti, non appena poteva, faceva una capatina nella «sua» Parma dove risiedeva il cugino, suo omonimo, l’indimenticato ingegner Manfredo Manfredi, che fu braccio destro di Pietro Barilla e col quale era in ottimi rapporti.

Carattere aperto, leale, tipico delle persone che hanno praticato sport agonistico, Manfredo Manfredi, oltre a essere stato un professionista serio e preparato, amava tantissimo lo sport, non solo il rugby, la sua passione, ma anche il calcio essendo un tifoso sfegatato della Juve. A Mantova fondò la locale squadra di rugby portando la tradizione parmigiana della palla ovale nella città lombarda.

Ricordava spesso ai figli ed i nipoti i suoi numerosi trascorsi parmigiani sia sui campi da gioco che con gli amici quando si radunavano da «Pepèn» per i pantagruelici spuntini del dopo partita, il famoso terzo tempo.

Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Emanuela, ai figli Edoardo, docente nel corso di laurea in Odontoiatria del nostro Ateneo e Massimo, prossimo al diploma di idromassoterapista e alle nuore Rebecca e Geanina.

Come pure era l’affettuosissimo nonno dei nipoti Gabriele, Tommaso e Guido che adorava e con i quali trascorreva le estati nella stupenda cornice del lago di Garda. Il rito funebre si svolgerà domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sabbioneta. Lo.Sar.