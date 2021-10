Rivarolo, coltellate alla ex davanti al figlio terrorizzato in automobile

Chiara de Carli

E' già nel carcere di via Burla, in arresto per atti persecutori e lesioni personali, il 34enne residente a Parma che mercoledì sera a Rivarolo di Torrile ha aggredito la ex compagna 36enne residente in paese ferendola con un coltello a serramanico.

Tutto è iniziato attorno all'ora di cena, quando l'uomo è arrivato a Rivarolo per riportare il figlio dalla mamma, una 36enne residente in paese. L'appuntamento era nel piazzale al centro della frazione: una zona di alto passaggio, scelta forse per precauzione visto che in passato la donna aveva denunciato il compagno per minacce e atti persecutori. Qualcosa però non è andato come previsto: la donna lo ha lasciato salire in macchina, ma quasi immediatamente le divergenze tra i due sono sfociate nell'ennesima lite al culmine della quale lui ha estratto un coltello, arrivando a ferirla sul collo mentre lei tentava la fuga. Le grida della vittima avevano però già allertato l'intero quartiere e un passante, adocchiata una pattuglia dei carabinieri impegnata in uno degli abituali controlli del territorio - aumentati proprio in questo periodo a prevenzione dei reati predatori - ha fermato i militari e dato l'allarme. Nel frattempo, però, l'aggressore era già risalito in macchina e si era dato alla fuga verso la città con il figlio, che aveva assistito a tutta la scena, ancora a bordo.

Mentre la donna veniva medicata dal personale del 118 e successivamente trasportata al pronto soccorso del Maggiore, i carabinieri avevano già recuperato l'arma - un coltello a serramanico lungo 24 centimetri e dotato di una punta acuta e di una lama a taglio lunga circa 9 centimetri - si erano già lanciati sulle tracce del fuggitivo. A svelare il suo nascondiglio è stata l'amica da cui l'aggressore si era recato: l'uomo si era infatti presentato alla porta in stato di agitazione e lei, intuendo fosse accaduto qualcosa di grave, ha chiamato il 112 e lo ha trattenuto fino all'arrivo degli uomini del radiomobile di Fidenza e della pattuglia di Colorno che, seguite le sue tracce, gli erano già alle spalle.

Alla vista delle divise, il 34enne si è consegnato senza opporre resistenza e sulla sua auto è stato trovato un secondo coltello a serramanico della lunghezza di circa 32 centimetri, di cui 14 centimetri circa di lama.