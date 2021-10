Troppi assembramenti

Giovanna Pavesi

La segnalazione di alcuni assembramenti all'entrata della scuola primaria Racagni è arrivata dalla mamma di un bambino.

«Lo scorso anno, nonostante l'emergenza pandemica, gli ingressi e le uscite degli alunni, scaglionati così da permettere ai genitori di accompagnare i propri figli e salutarli, sono stati gestiti in modo eccellente. Purtroppo, ora, la situazione è cambiata in peggio - spiega Astrid Leoncini -. Non ci è più permesso varcare il cancello, ma dobbiamo sostare tutti lì fuori, creando assembramenti e senso di smarrimento nei bambini (in particolare in quelli che frequentano le prime). Inoltre, gli ingressi non sono più scaglionati e al momento entrano due classi alla volta, creando massima confusione. Abbiamo scritto una mail per denunciare il disagio alla nuova dirigente, senza purtroppo ottenere nulla. Credo che l'attenzione verso l'infanzia si veda anche dal poter permettere a un bimbo di iniziare con serenità la propria giornata, potendo salutare con calma i genitori e non vedendolo perdersi tra la folla».

L'assessore all'Educazione e innovazione del comune, Ines Seletti, al corrente di quanto accaduto alla Racagni, ha fatto sapere che qualche provvedimento da parte della dirigente è stato preso nelle ultime ore: «Sono stati aperti più cancelli e affissi dei cartelli per indicare le varie sezioni. Si sta monitorando la situazione assembramenti, ma si chiede la collaborazione delle famiglie, che devono osservare gli orari prestabiliti, evitando di andare in troppi a portare il proprio figlio a scuola. Per quanto riguarda gli ingressi scaglionati: è stato il consiglio d'istituto, formato dai genitori, che ha deciso questi orari».

Ma il tema affollamento non riguarda solo le scuole, ma anche i pendolari. «Sul treno che dalle 8,14 da Fidenza arriva a Parma mi pare manchi totalmente il distanziamento sociale: il controllore giustifica dicendo che la capienza è all'80% ma se contiamo le persone sedute e quelle in piedi, credo si vada oltre il numero massimo - dice Maria Cristina Genesi, impiegata in ateneo -. I problemi maggiori si riscontrano dal lunedì al mercoledì. Il mezzo è nuovo e non potendo aprire i finestrini, si è costretti a respirare tutti la stessa aria, con il timore di ammalarsi». Da Trenitalia Tper fanno sapere che quel mezzo, il 2.067 (chiamato «Rock»), a cinque carrozze, è il regionale più capiente a disposizione. In condizioni non Covid può trasportare 1.467 passeggeri, ma per le disposizioni di legge ne può portare solo 1.174 (con 600 posti a sedere). «Su questi treni abbiamo sistemi automatici di conteggio delle persone, oltre al nostro personale di bordo - spiegano -. Facendo una verifica sui dati, dal lunedì al giovedì, il numero di scarico massimo su quel percorso (non è disponibile il solo dato Fidenza-Parma, ndr) è sempre o leggermente al di sopra o significativamente al di sotto del numero dei posti a sedere (ci sono quindi giornate da 440 persone o altre da 602). Prendiamo però molto seriamente la segnalazione della signora, a fronte dei dati che comunque ci tranquillizzano (siamo abbondantemente nel rispetto delle norme), mettendo in allerta il nostro personale. Può accadere che chi sale per tratti brevi si fermi nel vestibolo, anziché scorrere, e questo può creare assembramento in un punto, quando magari ci sono altri posti liberi».