Calzetti: «Un nuovo farmaco? Bene, ma fondamentale la prevenzione»

Giuseppe Milano

I più ottimisti parlano già di una rivoluzione nella cura del Covid. Sono tante le attese per la nuova pillola che, assunta due volte al giorno per cinque giorni, avrebbe già dimostrato una grande capacità di fermare il meccanismo di replicazione del virus. Il Molnupiravir, questo il nome del nuovo farmaco, ha anche avuto il placet del celebre immunologo statunitense, consigliere della Casa Bianca, Antonhy Fauci che ha definito i risultati dei primi esami «impressionanti».

Percorso ancora lungo

Fin qui le note positive, la realtà però è che, ancora, il percorso è lungo e soprattutto, come sottolinea Carlo Calzetti, della struttura di Malattie infettive dell'Azienda ospedaliero universitaria di Parma, «un solo farmaco al momento non è ancora certo in grado di risolvere la pandemia da solo». Il Molnupiravir, però, «dà buone garanzie perché è un antivirale di una classe già molto conosciuta in campo medico, quella dei nucleosidici. Sono farmaci, già utilizzati in altri contesti come la lotta contro l'Hiv, nati per l'influenza generica e gli studiosi, viste le sue caratteristiche, lo hanno così sperimentato contro il coronavirus. È un po' successa la stessa cosa che era avvenuta per il Remdesevir, un altro prodotto sperimentato contro il Covid che però si assume per via endovenosa».

«Il virus non si moltiplica»

Ma come funziona? «Questi farmaci agiscono inserendo nella catena Rna del virus un “nucleotide” sbagliato, anomalo, che impedisce l'allungamento di questa catena - risponde Calzetti - Il virus non riesce così a produrre le proteine che gli servono per moltiplicarsi nel nostro organismo e l'infezione, a quel punto, si ferma». Un sistema, ribadisce, che «nell'Hiv ha dato un ottimo risultato mentre con il virus Ebola i risultati sono stati invece meno soddisfacenti».

La nuova pillola anti Covid ha poi un aspetto positivo in più. «Rispetto al Remdesivir il Molnupiravir ha il grande vantaggio che può essere somministrato per bocca ed ha un costo decisamente inferiore al precedente farmaco», sottolinea ancora l'infettivologo del Maggiore e «se mantiene le promesse può essere davvero un'importante arma in più nella lotta contro il Covid».

«Servono altri studi»

Ma la cautela è sempre di rigore in un campo così delicato e quindi, ancora Calzetti, «non esulterei in modo eccessivo perché, prima di tutto, in questo momento c'è solo lo studio di una casa farmaceutica, non un'analisi clinica di un soggetto terzo. L'azienda che produce il Molnupiravir ha una storia che la rende molto credibile, ma serve ovviamente altro tempo perché si possa davvero parlare di farmaco efficace e soprattutto disponibile per la terapia sul campo». Intanto lo studio a disposizione ha mostrato che in un campione formato da oltre 700 pazienti fra coloro che non hanno assunto il prodotto ci sono stati 53 ricoveri ed 8 decessi,fra quelli invece che hanno seguito la terapia con il nuovo farmaco antivirale non si sono registrati decessi, con i ricoveri scesi a quota 28. «La percentuale di successo insomma ci sarebbe davvero da questo primo studio».

«Efficace solo all'inizio»

Carlo Calzetti pone poi un altro limite, molto pesante, per l'impiego di questa pillola. Gli antivirali, spiega, «sono efficaci solo nella fase iniziale dell'infezione quando i sintomi non sono particolarmente gravi. Servono insomma a prevenire una evoluzione grave della malattia, non è certo il farmaco in grado di salvare la vita quando il paziente, affetto da Covid, è già con funzioni respiratorie compromesse», ma «comunque, ha dimostrato di non avere gravi effetti collaterali in molte categorie di pazienti».

Fondamentale il vaccino

In attesa che la ricerca e la sperimentazione diano risposte certe la strada della prevenzione resta quindi sempre l'unica davvero percorribile per arginare la pandemia. «I farmaci antivirali come le monoclonali sono importanti per intervenire nella primissima fase della malattia, ma ancora oggi la partita più importante si gioca nel campo della profilassi e della prevenzione - conclude Calzetti - Le ultime varianti, in particolare la Delta, hanno mostrato una progressione decisamente più rapida della malattia e quindi si deve fare di tutto per limitare l'infezione. Senza vaccino insomma non avremmo ottenuto nulla». Per il Molnupiravir invece si vedrà.