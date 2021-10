Montali: «La Ryder Cup? Una grande sfida»

Ha attraversato lo sport italiano in più vesti, con le capacità, l'abilità e la fortuna (per sua stessa ammissione) di riuscire a ottenere grandi risultati ovunque sia andato.

Gian Paolo Montali ha dimostrato nella sua carriera di aggiungere valore a qualsiasi realtà in cui ha lavorato, partendo da quando era ancora uno studente di medicina e Carlo Magri, lo convinse ad allenare la squadra Juniores della Maxicono Parma: «Non volevo accettare ma fu la scelta più importante della mia vita. E come spesso succede, la motivazione che mi spinse a dire sì, non fu quella più etica», racconta al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport.

In che senso?

«Il presidente mi disse: “Ti darò uno stipendio”. Un giovane universitario che viveva ancora in casa con i genitori, innamorato di Parigi, vide in quel denaro lo strumento per tornare a visitare la città francese che tanto l'aveva entusiasmato».

Mai scelta fu più giusta.

«Con quella squadra vinsi quattro campionati in quattro stagioni. L'ultima partita fu un trionfo: 3-0 con i seguenti parziali, 15-4, 15-5, 15-0. E, sia chiaro, gli avversari avevano grandi qualità».

Cosa fece la differenza?

«L'attenzione ai particolari. Io ripeto sempre che, a qualsiasi livello, se si vuole vincere, non basta curare 10 o 15 aspetti ma ci sono un milione di situazioni in cui bisogna andare in profondità. Mai fermarsi alla superficie. La mia soddisfazione più grande come allenatore fu vedere migliorare i ragazzi che allenavo”.

A proposito, qual è il suo migliore talento?

«Dicono che sia una persona fortunata. Tra i vari soprannomi che mi hanno dato, c'è anche Gastone. La mia carriera, in effetti, racconta che spesso sono riuscito a vincere là dove tanti hanno fallito».

Anche a Parma è ricordato come un allenatore vincente.

«Sostituii in panchina Alekander Skiba, un tecnico che aveva conquistato, tra le altre cose, un'Olimpiade e un campionato del mondo. Non il più semplice dei compiti».

Eppure non andò così male.

«Nel 1990 conquistammo il grande slam: quella Maxicono vinse, in una stagione, tutto quello che una squadra di club poteva ottenere. È stata una delle più grandi imprese sportive della storia».

Furono gli anni dell'esplosione della pallavolo in Italia.

«La vittoria della nostra nazionale al mondiale fu fondamentale. I grandi imprenditori iniziarono a investire nel volley. Per dare un'idea di ciò che stava succedendo, il passaggio di Andrea Zorzi da Parma alla Mediolanum Milano gli permise di quintuplicare il suo stipendio. Io scelsi Treviso e la proposta di un grande uomo come Gilberto Benetton».

Fu un altro capitolo vincente.

«Otto trofei negli anni trevigiani e un ricordo simpatico legato a un regalo inaspettato: invece del classico orologio o di un oggetto da tenere in casa, Gilberto Benetton mi regalò una quota del circolo di golf di Martellago e una sacca con le mazze. Io rimasi sorpreso ma anche in questo caso, l'impatto fu positivo. Conoscere quel mondo fu importante per il mio futuro».

Già, perché oggi è direttore generale del progetto Ryder Cup 2023.

«La Ryder Cup è il terzo evento più visto al mondo. Ed è solo la terza volta nella sua storia che esce dal mondo anglosassone. Portarla in Italia è qualcosa di eccezionale: per rendere l'idea, è come se avessero assegnato i campionati del mondo di sci alla Giamaica».

Una sfida elettrizzante per un professionista come lei.

«Mi è sempre piaciuto lavorare e studiare, approfondire e imparare. Stiamo sviluppando un percorso in maniera attenta, sostenuti dal Governo, sicuri che una manifestazione di questo tipo potrà regalare alla nostra nazione tanti vantaggi anche negli anni futuri».

Qualche esempio?

«Il turismo sportivo, tanto per cominciare: il golf è uno dei pochi sport in cui un amatore può giocare sui campi dei grandi professionisti. Credo inoltre sia utile evidenziare un altro dato: in 20 minuti sono stati bruciati i primi 40.000 biglietti per vivere la Ryder Cup 2023. Numeri che fanno riflettere».

Pietro Razzini