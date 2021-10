Picchia la madre: 28enne arrestato all'ora dell'aperitivo

Chiara De Carli

Una passeggiata in paese all'ora dell'aperitivo, e soprattutto il «colpo d'occhio» dei carabinieri di Fontanellato, ha aperto le porte del carcere di via Burla per un 28enne fontanellatese gravato dal divieto di dimora e già conosciuto dalle forze dell'ordine per l'abitudine di «alzare le mani». Vittima preferita delle sue angherie, minacce e violenze, era la madre ultrasessantenne, costretta a vivere costantemente nel terrore. Bastava infatti un nonnulla perché l'uomo, che viveva in casa con lei, desse sfogo alla sua ira in maniera violenta.

Dopo l'ennesima sfuriata, durante la quale il figlio aveva distrutto gli arredi di mezza casa, la donna aveva però preso il coraggio a due mani e si era recata nella caserma del paese per sporgere denuncia contro il figlio. Un atto di coraggio che ha portato all'emissione di un divieto di avvicinamento: il giovane non avrebbe più potuto recarsi a casa della madre né nei luoghi da lei frequentati abitualmente. Probabilmente però, il cuore di una mamma è portato a sperare che l'amore possa davvero vincere su tutto e così gli aveva riaperto la porta di casa. Ma gli scatti d'ira del figlio sono ben presto ripresi e la donna ha dovuto chiedere nuovamente l'aiuto dei carabinieri di Fontanellato. L'ennesima denuncia per maltrattamenti in famiglia si è così tradotta in un divieto di dimora: il 28enne, non avendo altro legame con il paese che la casa materna, doveva rimanere fuori dall'intero territorio comunale. Una restrizione che, evidentemente, non ha particolarmente preoccupato l'uomo tanto da farsi spavaldamente vedere in pieno centro. Ma il suo fisico prestante e il suo viso ormai fin troppo conosciuto hanno attirato subito l'attenzione dei carabinieri che in quel momento erano in zona. Fermato immediatamente dalla pattuglia il 28enne è stato accompagnato in caserma e, visto che i provvedimenti presi finora non erano stati sufficienti a rimetterlo in carreggiata, nella tarda serata di giovedì il giudice ha deciso di mettere la parola fine alle continue trasgressioni delle restrizioni, chiudendolo dietro le sbarre.