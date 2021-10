Pietroni, l'ufficiale gentiluomo

Prima militare, poi ufficiale, ma anche paracadutista, pilota di aerei, elicotterista e, infine, portavoce degli ufficiali in congedo di Parma. Una lunga carriera con al fianco sempre l'amatissima moglie Elisa ed una famiglia allietata negli anni da due figli e tre nipotini.

Una vita ricca, emozionante, quella di Alberto Pietroni. Una grande storia impossibile da riassumere in poche righe visti i tanti momenti importanti; ora purtroppo arrivata al suo ultimo capitolo. Ieri si è spento all'età di 85 anni. Ed è una perdita profondissima, non solo per la famiglia, ma per la città.

Alberto Pietroni ha infatti partecipato attivamente alla storia militare di Parma promuovendo alcune delle iniziative che hanno caratterizzato gli ultimi cinquant'anni della città «in mimetica». A Parma arrivò infatti la prima volta nel 1976 con un compito molto delicato, quello di fondare al «Natale Palli», l'aeroporto cittadino, il primo nucleo dello Squadrone Aviazione Leggera dell'Esercito. Comanderà la struttura sino al 1985 quando passerà al comando del gruppo elicotteri di Firenze. A Parma, però, restò il cuore e così tornò nel 1988 con il ruolo di comandante del Presidio militare. Qui rimarrà sino alla chiusura del centro per assumere l'incarico di comandante del Distretto Militare di Piacenza dove presterà servizio sino al grado di generale di brigata.

Ma a Parma, una volta in pensione, continuò ad onorare la divisa assumendo per oltre un decennio il ruolo di presidente provinciale della Unuci, l'unione nazionale ufficiali in congedo. Un compito che ha rivestito sino a pochi mesi fa passando poi le consegne a Donato Carlucci. E Carlucci, ricordando il collega ed amico Pietroni, usa più volte il termine «ufficiale gentiluomo». Perché «questo è davvero l'unico modo che trovo per ricordare Alberto. L'ho sostituito alla presidenza Unuci lo scorso mese di giugno e anche allora avevamo scherzato ricordando come tutti e due, nei nostri corpi, eravamo stati piloti di elicotteri. La sua figura era un punto di riferimento per le sua qualità morali e professionali. La notizia è stata davvero inaspettata e ci ha profondamente colpito tutti. Siamo vicini ad Elisa».

Tante le manifestazioni di affetto verso la famiglia anche dalle altre città che il generale ha attraversato nella sua lunga carriera militare.

Nato a Iesi, in provincia di Ancona, l'11 dicembre del 1935, Pietroni, dopo gli studi di ragioneria, iniziò a lavorare in banca, ma il servizio militare fu la vera svolta della sua vita. L'amore per il volo e per l'esercito lo convinsero ad abbandonare il posto sicuro per provare la carriera con le «stellette». Diventò così uno dei primi paracadutisti con il brevetto (il numero 11 della Repubblica Italiana) e poi, nel 1963, coronò il sogno di diventare pilota di aereo e, nel 1971, di elicotteri.

«Amava la libertà del volo e la sua passione più grande era provare l'emozione di essere lassù nel cielo - racconta commossa la moglie Elisa - Io spesso lo sgridavo, dicevo di farsi accompagnare, di non andare sempre da solo, lui però mi rimbrottava scherzando con questa frase: “Ricordati che l'aquila vola da sola, sono le cornacchie che vanno a frotte”. Era fatto così, riservato e solitario». Ma nonostante il carattere schivo, l'impegno per gli altri fu sempre il fine della sua vita, professionale e non. Come comandante dell'Aviazione Leggera dell'Esercito del 3° Corpo d'Armata di Milano fu, ad esempio, in prima linea nei soccorsi per la tragica alluvione della Valtellina del 1987. Non solo ebbe il ruolo di coordinare gli aiuti, ma in prima persona, con il suo elicottero, intervenne nella zona salvando anche molte vite. Una vicenda che rimase scolpita nella memoria delle comunità alluvionate, una gratitudine testimoniata poi da numerosi lettere e benemerenze ricevute.

Una carriera militare intensa e ricca di soddisfazioni vissuta, come detto, con l'amata Elisa al fianco. «Ci siamo conosciuti a Trieste, la mia città di origine - racconta la moglie - Era una delle sue prime destinazioni una volta diventato ufficiale e nel 1962, il 27 agosto, ci siamo sposati. Il prossimo anno avremmo festeggiato i 60 anni assieme». Una lunga vita in comune coronata dall'arrivo dei figli Stefano, dirigente industriale a Parma, e Massimo, professore ordinario dell'Università di Parma. Poi, più recentemente, degli amatissimi nipotini Umberto, Angelica e Marcello.

Una famiglia ora stretta nel ricordo del caro Alberto.

Giuseppe Milano

Ad Elisa, da tempo al nostro fianco come preziosa ed inesauribile collaboratrice, va il commosso abbraccio di tutti noi della «Gazzetta» in questo momento di enorme dolore per la scomparsa dell'amatissimo Alberto.