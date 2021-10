Roberto Ceresini lascia la libreria Feltrinelli

Katia Golini

I consigli di lettura di questi giorni sono «Yoga» di Emmanuel Carrère, scrittore da tenere d'occhio sicuramente, e «L'eterna gioventù», l'ultimo romanzo di Maurizio Maggiani, saga di una stirpe coraggiosa e impavida tra leggenda e affondo nella realtà. Un libro dedicato ai perseveranti, a chi cerca il bello e il vero senza sosta, a qualsiasi età. Una lettura piena di colpi di scena, proprio ora che dalla scena pubblica sta per ritirarsi. Questa volta è un addio, quello di Roberto Ceresini, il saluto sereno di chi ha sulle spalle un'esperienza carica di soddisfazioni ed è pronto a voltare pagina.

Lascia la Feltrinelli di via Farini, il volto che ne è diventato il simbolo. Non come tre anni fa quando, nonostante la pensione, restò in prima linea con l'incarico di organizzatore di eventi.

Quante volte lo abbiamo incontrato e ascoltato, affamati di consigli sulle pagine scritte - e lette - che ci fanno vagare in mondi sconosciuti. Ceresini c'era sempre, in questi 46 anni, di cui 43 da libraio, 20 da direttore. Sempre in prima linea, sempre a Parma, eccetto una parentesi di circa un anno a Varese, chiamato a rilanciare la storica libreria Pontiggia acquistata dalla Feltrinelli: missione compiuta a pieni voti.

Dal prossimo 31 ottobre non lo vedremo più tra gli scaffali colmi di libri, accerchiato dai clienti desiderosi di chiacchiere intelligenti. Né lo chiameremo al telefono per proporre presentazioni o avere informazioni sul calendario del mese. «Si chiude una fase, ricca e gratificante - dice -. Se ne aprirà un'altra».

Poco più che ragazzino debutta alla Feltrinelli, quella mitica di strada Repubblica, un luogo già carico di storia e amore per la cultura. E' il dicembre 1975, Ceresini ha 21 anni quando tutto comincia, al fianco di Giorgio Belledi. «Quante cose ho imparato, con quei maestri eccezionali. Innanzi tutto, visto che i computer non c'erano ancora, si dovevano imparare a memoria titoli, collocazioni, schede di presentazione. Un esercizio che mi è stato prezioso fino ad ora. Ho capito dopo, piano piano, il ruolo della lettura, della sua capacità di migliorare chi la pratica, di renderci persone migliori».

«Oltre a Giorgio, ovviamente, ricordo tra i tanti che entravano in libreria Roberto Tassi, critico d'arte di “Repubblica”. Mi catturava con le sue lezioni di storia dell'arte improvvisate lì per lì, davanti a un libro o al catalogo di una mostra. E poi come non menzionare Giuseppe Marchetti, critico letterario della “Gazzetta” recentemente scomparso, un faro illuminante. Vorrei ricordare anche Mario Lavagetto, a cui sarò eternamente grato per l'aiuto ricevuto. Ma anche il legame che si è creato con le persone “normali” ha lasciato un segno profondo. Ricordo ancora oggi con affetto un anziano signore del quartiere San Leonardo che veniva spesso in libreria. La prima volta mi avvicinò chiedendo “Tenera è la notte”. Dopo varie incursioni, un giorno ringraziandomi mi disse: “Leggere mi ha salvato la vita”. Quella frase è ancora scolpita nella mia memoria. Vorrei ringraziarli tutti, colleghi e clienti, oltre a Inge, scomparsa nel 2018, e Carlo Feltrinelli, dai quali ho sempre avuto aiuto in tutti questi anni».

Il giovane Ceresini impara in fretta a volteggiare tra scaffali e titoli, tanti dei quali entrati grazie ai suoi consigli nelle case dei parmigiani lettori appassionati, diventati amici. Già, perché il vero libraio - parola sua - «ha il compito di creare relazioni tra autori e lettori. Ma anche tra lettori e lettori. Proprio questo è lo scopo delle presentazioni che abbiamo organizzato in questi anni. Parliamo di circa 130 all'anno, prima dell'emergenza covid dal vivo, durante la pandemia in streaming, per non perdere il vizio - strizza l'occhio -. Un'attività che richiede cura e dedizione e che dà identità alla libreria, ne delinea la fisionomia, in un certo senso l'anima».

Tanti i grandi scrittori transitati da Parma per merito suo. Impossibile citarli tutti: «Tra i più famosi Jonathan Coe. Venne a Parma a presentare “La famiglia Winshaw”, un vero caposaldo. Mi piaceva tanto, l'ho consigliato a moltissimi clienti che poi ne hanno seguito la carriera senza perdersi nemmeno un titolo». Lo scrittore britannico, uno dei tanti. «Tra gli incontri più belli mi vengono in mente Stefano Benni, Banana Yoshimoto, Alessandro Baricco nel dicembre del 2012. Ci eravamo appena trasferiti nella nuova sede in via Farini: fu una specie di doppia festa. Una persona gentilissima e un grande scrittore, oltre che divulgatore. Ma anche Erri De Luca, Paolo Rumiz e Helga Schneider, autrice di uno dei libri più importanti, il famoso “Lasciami andare madre”. Abbiamo avuto anche diversi giornalisti, tra i più noti Federico Rampini e Aldo Cazzullo, Bernardo Valli e Ezio Mauro, firme garanzia di successo».

Un solo rammarico: «Non sono mai riuscito a far venire da noi Paolo Cognetti». E pensare che «Le otto montagne», premio Strega 2017, è uno dei suoi preferiti.

Quali i tratti del vero libraio e quali i consigli per chi prende il testimone? «Prima di tutto è importante conoscere quello che si vende, quindi è necessario leggere molto, anche i giornali. Essere informati è fondamentale. Poi cercare di conoscere i gusti dei clienti, per poterli indirizzare nel modo giusto. Si può anche sbagliare un titolo, ma quello che conta è dimostrare attenzione a chi entra in libreria. Infine, molto importante è conoscere la città in cui si lavora, soprattutto se è una città di provincia».

Nell'era del web, solo l'umanità può fare la differenza. «L'editoria sta vivendo un momento di crescita grazie alle vendite online. L'importante è leggere quindi va bene anche così. Ma in ballo c'è il futuro delle librerie, ossia il contatto diretto e la condivisione di una passione. Qui entra in gioco il libraio che non deve guardare soltanto al budget e agli incassi, che pure sono fondamentali. Il vero libraio non ha smanie di protagonismo, sa stare dietro le quinte, ma deve essere un attore di primo piano».

Infine ancora qualche consiglio. «Sarà che è stato una pietra miliare per me, voglio ricordare a tutti “Robinson Crusoe”, con la sua carica di messaggi per lettori di tutte le età. E visto che è bene iniziare da piccoli ai genitori che vengono in Feltrinelli con i figli e cercano di indirizzarli dico sempre: l'importante è che leggano, lasciateli liberi di scegliere e di leggere quello che vogliono». E infine, un saluto e un messaggio a affettuoso: «Mi piace concludere, per sintetizzare la mia carriera di libraio, con il titolo di un bellissimo libro di Vittorio Gassman, “Un grande avvenire dietro le spalle”, e dedicare tutti questi anni a mio nipote Tito, che oggi ha 10 anni. Lui sì con un grande avvenire, ma "davanti"».