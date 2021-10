Tommaso Ghidini (Esa): «Fidenza è la mia stella polare»

Giovanna Pavesi

«Se noi supponessimo di poter volare alla velocità della luce, il che è impensabile, impiegheremmo 200mila anni per lasciare la nostra galassia e milioni di anni per trovare quella successiva. Ci sono, poi, altre 200 miliardi di galassie, ognuna delle quali ha 400 miliardi di stelle: quando tu studi queste cose quotidianamente hai in te una sorta di senso di vertigine, sei esposto a una dimensione che è perfino difficile da concepire e da comprendere completamente. Fidenza, per me, è la stella polare nella vastità nella quale sono esposto tutti i giorni: è un punto luminoso nello spazio e un riferimento fisso e preciso di cui ho bisogno».

Tommaso Ghidini, che nella vita dirige la Divisione strutture, meccanismi e materiali dell'Agenzia spaziale europea e insegna al Politecnico di Milano, ma è ingegnere, pilota e scrittore (ha pubblicato a settembre, con Longanesi, «Homo caelestis»), quando descrive Fidenza, lo fa definendolo il posto che gli fa ricordare chi è e da dove viene. Perché il cammino che c'è stato dopo, fatto di studio, ricerca, spazio (nel senso scientifico del termine) e una passione sconfinata verso l'universo, di cui è letteralmente affamato, è partito tutto da lì: «Quando torno, in ogni pianta, in ogni sasso e in ogni crepa nel muro di una scuola, ritrovo le risate, i batticuori, i ricordi, i sogni e la mia origine: le persone rimaste mi fanno capire a cosa appartengo e mi danno l'impressione che ci sia sempre qualcuno ad aspettarmi. Fidenza, per me, è questo. Un punto luminoso nello spazio».

Del volo si è innamorato da piccolissimo quando, a tre anni, insieme al padre visitò una cabina di pilotaggio su un aereo: «Quando il comandante, di cui ricordo perfettamente la voce profonda, da fumatore, mi mise sulle sue ginocchia, ciò che mi impressionò fu la vista delle nuvole da davanti, da quella posizione privilegiata che hanno solo i piloti, e quella distesa di strumenti. Ancora più emozionante fu tenere la cloche che, avendo il pilota automatico, faceva delle piccole impercettibili correzioni, che io riuscivo a sentire: lì decisi che quella sarebbe stata la mia strada».

E a tenere stretto il legame tra il luogo delle origini e il suo quotidiano, anche una serie di incontri. A partire da quello con Fausto Cremona, negli anni del liceo classico D'Annunzio: «Alla scuola che ho frequentato devo moltissimo: quegli anni furono decisivi, anche perché ebbi un maestro più che un insegnante, una di quelle persone che ci si augura di trovare sul proprio cammino. Cremona seppe cogliere e sostenere la passione di ogni allievo, trattandoci non come classe ma come individui, infondendo fiducia in noi stessi e facendoci coltivare un grande interesse per il sapere e il dubbio. Quello fu un regalo straordinario».

Ghidini, che nel suo quotidiano approccia numeri inimmaginabili e spazi altri, ci ha pensato spesso a cosa sarebbe diventato percorrendo un'altra strada.

«In qualunque vita, rimarrei ciò che sono e tornerei a fare ciò che sto facendo, perché ce l'ho scritto nel Dna e se non fossi a questo punto, probabilmente, starei cercando di arrivarci – conclude -. Questa corsa non è mai finita, è una febbre che non si esaurisce, un innamoramento che non passa. Non c'è mai un arrivo: la felicità vera è la sfida, il provare, il non sapere se riusciremo e, soprattutto, il non sapere come andrà a finire».