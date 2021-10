Vai al lavoro in bici? Il Comune ti premia (in denaro)

«Sostenibilità ed educazione ambientale non sono concetti vuoti in città ma temi trasversali dei quali è permeata l'attività dell'amministrazione comunale»: a conferma di questa sensibilità l'assessorato all'Ambiente del Comune di Fidenza ha messo a punto un progetto particolarmente interessante sotto il profilo dell'educazione a nuovi stili di vita sostenibili.

Con «Bike to Work» si promuove infatti l'uso della bicicletta nei percorsi casa-lavoro con un incentivo economico, che verrà erogato sotto forma di contributo o buoni spesa da utilizzare nei supermercati dello sponsor Coop Alleanza 3.0.

Per partecipare all'iniziativa occorre presentare domanda entro e non oltre il 15 novembre prossimo facendo attenzione a soddisfare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo occorre essere residenti o domiciliati nel territorio del Comune di Fidenza, poi occorre indicare il percorso casa lavoro e ritorno, specificando quale parte del percorso verrà percorsa in bicicletta e quale eventualmente con mezzi pubblici (autobus o treno): assolutamente vietato l'uso di auto o moto private. Tutta la parte di verifica e controllo degli spostamenti effettuati verrà fatta via smartphone, per cui sarà necessario averne uno a disposizione sempre con sé. Sullo smartphone andrà installata un'applicazione che consenta di registrare il percorso effettuato estrapolando un'immagine grafica su mappa, data e orario nel quale è stato effettuato il percorso e la velocità media di percorrenza.

Per lo scambio della documentazione relativa agli spostamenti effettuati e per altre eventuali comunicazioni verrà utilizzato Telegram come App predefinita sulla quale è già stato attivato il canale «Bike to Work Fidenza», dedicato esclusivamente a coloro la cui «richiesta di partecipazione» è stata valutata con esito positivo e che dunque hanno ricevuto via email la comunicazione «approvata».

«Questo progetto è particolarmente innovativo per un'amministrazione comunale - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Franco Amigoni -. Non solo perché prevede l'erogazione di un contributo (0.20 centesimi al chilometro per un massimo di 50 euro al mese) direttamente sul conto corrente dell'intestatario, ma perché verrà gestito interamente in forma telematica. Per questa prima fase, fino al 31 dicembre 2021, saremo in modalità sperimentale, ma con il 2022 contiamo di andare a pieno regime con un progetto che riteniamo possa essere uno stimolo utile a lasciare nel garage la propria auto e riappropriarsi del piacere di muoversi con un ritmo diverso».

r.c.