«Nebbia mentale» e mancanza d'aria: il Long Covid affligge diecimila guariti

Non bisogna essere finiti in terapia intensiva per restare piegati dal Covid, anche parecchi mesi dopo la guarigione. Stanchezza profonda, quasi invalidante, disturbi cardiaci, problemi alla pelle, fiato corto e anche «nebbia mentale» sono alcuni dei sintomi che affliggono almeno un terzo di tutti i positivi al coronavirus. Questo significa che a Parma e provincia, su 32.670 casi di positività registrati fino a ieri, oltre diecimila persone (per la precisione 10.890) hanno sofferto, soffrono o soffriranno di Long Covid. Al momento non esiste una cura ad hoc, però questi malati non sono lasciati soli: l'ospedale ha attivato un ambulatorio, attorno al quale ruotano diversi specialisti per rimettere in sesto pazienti che per mesi devono fare i conti con gli strascichi del Covid.

I medici fanno squadra

Geriatri, infettivologi, anestesisti e rianimatori, pneumologi, cardiologi, riabilitatori e anche psicologi sono alcuni degli specialisti che si prendono cura dei pazienti affetti dal Long Covid. «Questi malati possono contare su un team multidisciplinare», spiega Maria Majori, direttore dell'unità operativa complessa di Pneumologia ed endoscopia toracica. «Il 12 maggio 2020 - ricorda - abbiamo attivato l'ambulatorio perché volevamo seguire i pazienti guariti dal Covid, in quanto l'esperienza della Mers e della Sars, provocata da altri virus corona, ci insegnava che questi pazienti potevano sviluppare una fibrosi polmonare. Il 30% di quelli che avevano avuto una polmonite interstiziale sviluppava una fibrosi polmonare, che determina grave insufficienza respiratoria». Per fortuna il Covid non ha seguito la scia di Sars e Mers, «meno del 10% dei malati ha avuto un'evoluzione fibrotica». Però ha dato vita a qualcosa di completamente sconosciuto: il Long Covid.

Sindrome sfuggente

«L'incidenza probabile del Long Covid è di un terzo sul totale delle persone che hanno contratto il coronavirus», spiega Majori, prima di fare un'ulteriore precisazione. «Tutti possono sviluppare questa sindrome, non solo quelli che hanno avuto il Covid in forma grave tanto da venir ricoverati in terapia intensiva». Certo, esistono categoria di persone più colpite di altre. «Si tratta degli anziani over 80, di chi è stato sottoposto a cure intensive e di chi ha più patologie. Ma ho visto anche trentenni affetti da Long Covid».

I sintomi di questa sindrome sono vari. «Possono soffrire di una prostrazione profonda e persistente, fatica respiratoria e costrizione toracica, pericarditi, miocarditi, rush cutanei, dolori addominali, diarrea e nebbia mentale, cioè disturbi di memoria e difficoltà di concentrazione».

Questo ventaglio di sintomi però non sempre è invalidante al punto da spingere le persone a rivolgersi al medico. Ma questo non significa che siano da sottovalutare. «In un anno e mezzo di attività l'ambulatorio ha seguito circa 800 pazienti, ma non tutti hanno avuto i sintomi del Long Covid, che può essere una sindrome molto sfumata».

Questionario sui sintomi

Parma è in prima linea a livello nazionale, grazie all'Azienda ospedaliero universitaria, nel monitoraggio dei pazienti affetti dal Long Covid. Lo studio denominato Isaric (International severe acute respiratory and emerging infection consortium) è promosso dall’Università di Oxford in collaborazione con l’Oms e in Italia è coordinato da Matteo Puntoni, epidemiologo dell’unità operativa Ricerca e innovazione dell’ospedale. Il progetto, come spiega l'ospedale, ha l'obiettivo «di valutare le conseguenze fisiche e psicosociali a lungo termine che la malattia può provocare nei pazienti considerati guariti».

Attraverso questionari online o telefonici i medici misurano come le persone percepiscono la loro qualità di vita, raccogliendo, in particolare, «informazioni generali sullo stato di salute, sintomatologia, cambiamenti dello stile di vita».

Nei giorni scorsi anche l'Oms è arrivata a definire una volta per tutte questa sindrome misteriosa, che per chi ne soffre pare interminabile. «Si va da due ai tre mesi - conclude Majori - ma ho visto persone afflitte dal Long Covid anche per sei mesi».

P.Dall.