Addio a Melli, l'elettricista con il «fiuto» da imprenditore

Collecchio - Addio a Luciano Melli, 90 anni, per una vita elettricista ed esperto di impiantistica. Simpatia, disponibilità e professionalità hanno contraddistinto una vita dedicata al lavoro e alla famiglia.

Conosciutissimo in paese, aveva cominciato la sua attività a 15 anni, affiancando il fratello Celso, che gli insegnò il mestiere. Da allora ha iniziato un percorso contraddistinto da tanto impegno e soddisfazioni: aprì il primo negozio in via Spezia, negli anni Sessanta, poi quello vicino all’arco del Bargello. E infine il trasferimento in viale Libertà: prima il piccolo negozio annesso all’abitazione e poi, negli anni Ottanta, il grande negozio di elettrodomestici e hi-fi ancora oggi presente sul viale.

Con lui se ne va un pezzo si storia di Collecchio. Negli anni Settanta e Ottanta collaborò con il geometra del Comune Ivo Fragni nella realizzazione di alcuni impianti pubblici, come l’acquedotto del paese.

Nella sua lunga carriera lavorativa ha avuto sempre accanto la moglie Gabriella Battilocchi. Si sposò giovane, alla fine degli anni Cinquanta. Il matrimonio fu coronato poi dalla nascita dei figli Paolo e Simona. La famiglia ha costituito l’altro caposaldo della sua vita.

Luciano Melli rappresentava quella generazione che, dopo la fine della guerra, si è rimboccata le maniche contribuendo con il proprio lavoro, alla ripresa, dopo le ferite inferte dal conflitto mondiale. Non aveva studiato, ma ha fatto dell’esperienza la base di una grande professionalità, contrassegnata da perspicacia, intraprendenza e acutezza. Accanto al negozio di viale Libertà, Luciano Melli ha dato vita alla propria impresa di impiantistica conosciuta a Collecchio e in tutta la provincia. «Fino all’ultimo - ricorda la figlia Simona - è stato attivo e curioso: si informava sempre leggendo la “Gazzetta di Parma” e seguendo i tg».

Il figlio Paolo ha appreso da lui il mestiere, che continuano a loro volta i nipoti Nicholas e Alessandro.

Lo piangono la moglie Gabriella, i figli Paolo e Simona e i nipoti Nicholas, Alessandro, Chiara e Gloria. Il rosario è previsto questa sera nella chiesa parrocchiale di Collecchio, mentre i funerali si svolgeranno domani, alle 10, patendo dalle nuove sale del commiato Collecchiesi, in via delle Basse 1/G.

g.c.z.