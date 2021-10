Applausi a scena aperta per il «Simon Boccanegra»

Applausi per il «Simon Boccanegra» spogliato dalla sua veste teatrale, eseguito in forma concerto ieri sera al Teatro Regio di Parma, per il Festival Verdi.

L’ultimo titolo del cartellone, (che avrà un’altra replica sabato 16 ottobre), è stato accolto con favore dal pubblico. Una serata che è stata anche l’ultima con il pubblico contingentato (ridotto, come si sa, al cinquanta per cento), prima del ripristino della piena capienza dei teatri da domani. Un ritorno alla normalità che il Teatro Regio festeggerà offrendo a prezzo di favore, agli under 30, i biglietti per le prossime repliche di «Un ballo in maschera» e «Simon Boccanegra», nonché per gli appuntamenti «Fuoco di gioia» e «Un rave in maschera».

Pubblico al cinquanta per cento, si diceva, con qualche poltrona vuota ieri sera, anche se la serata è stata seguita anche da lontano grazie alla diretta trasmessa su operastreaming.com. Forse la mancanza della messinscena ha scoraggiato qualcuno, ma la versione concerto ha messo l’accento sulla musica di quest’opera, impregnata della salsedine del mare, delle brezze, del baluginare della luce sulle onde di Genova. Una natura in sottofondo che assiste alle sorti dell’uomo, al suo incontro con il destino (cui, come in molte opere verdiane, è impossibile sottrarsi), all’inutile affannarsi umano in lotte fratricide per conquistare un potere che il protagonista, Simon Boccanegra, sa essere vacuo. Aspetti che il maestro concertatore e direttore Michele Mariotti, alla guida dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna ha saputo rendere con intelligenza, senza cedere all’effettismo, curando la pulizia del suono orchestrale, favorendo l’emergere delle voci. Un ritorno alle origini per Mariotti, che quattordici anni fa aveva diretto Simon Boccanegra, come sua prima opera verdiana. Quanto al cast, Verdi chiedeva a Ricordi «grandi attori prima di tutto», qualità difficile da saggiare in questo contesto. Tra gli interpreti numerosi erano, tra l’altro, i debutti nel ruolo (e sul palcoscenico del Regio e del Festival Verdi). Non lo era ovviamente per Michele Pertusi, nella cui interpretazione si poteva cogliere l’esperienza teatrale del ruolo di Fiesco, che ha assicurato una lettura approfondita dell’inflessibile ma leale nobile genovese, guadagnando applausi sin da «Il lacerato spirito». Apprezzato e applaudito anche a scena aperta, comunque, anche il resto del cast: Igor Golovatenko, baritono dallo strumento potente (forse a volte un po’ insistente sul registro forte), cui non manca «quella certa autorità» che Verdi chiedeva per Simon Boccanegra; Angela Meade, un’Amelia Grimaldi con un buon dominio della voce, anche se mancava qualche volta la chiarezza del testo; Riccardo Della Sciucca (Gabriele Adorno), giovane tenore di 28 anni accolto da applausi al termine di «Cielo pietoso, rendila», nonostante qualche discontinuità. Apprezzati il Pietro di Andrea Pellegrini e Sergio Vitale nel ruolo di Paolo Albiani. Completavano il cast Federico Veltri (un capitano dei balestrieri) e Alessia Panza (un’ancella di Amelia). In scena il Coro del Teatro Comunale di Bologna, preparato dal maestro del coro Gea Garatti Ansini.

Lucia Brighenti