Meschi: «Terza dose per gli over 60? Molti non hanno ancora la prima»

Terza dose anche per gli over 60. La Regione Emilia Romagna ha recepito le nuove indicazioni ministeriali e in questi giorni definirà le modalità organizzative delle aziende sanitarie.

Intanto, da domani inizierà la somministrazione agli ultraottantenni, la cui prenotazione per la terza dose è iniziata giovedì scorso. La Regione Emilia Romagna sta quindi lavorando affinché tutte le categorie indicate possano avere il cosiddetto richiamo: prima di tutto gli immuno-compromessi, che in Emilia Romagna sono 53 mila, poi gli over 80 e insieme i pazienti e gli operatori delle Rsa, infine gli operatori sanitari. E ora a queste categorie verranno affiancati anche gli ultrasessantenni, anche se nella nuova circolare del ministero della Salute è ben specificato che la terza dose deve essere somministrata a distanza di almeno 6 mesi dalla seconda. Chiaramente, tra gli over 60 sono comprese quelle persone affette da patologie o da situazioni di compromissione immunologica, che in caso di contagio da Covid 19 rischiano di sviluppare la malattia con pericolose conseguenze. Hub e centri vaccinali continueranno ad essere utilizzati per la somministrazione della terza dose, anche se per ora a livello regionale non ci sono date precise sull'avvio della campagna del richiamo riservata agli operatori sanitari e agli ultra 60enni: solo nei primi giorni della settimana avremo un calendario più preciso.

«In questo momento la priorità è per le persone considerate fragili e per gli ultra 80enni - ricorda Tiziana Meschi, responsabile del Covid Hospital del Maggiore -, proprio perché l'immunità si sta affievolendo. Poi, seguiranno le altre categorie della popolazione, tra cui gli ultra 60enni: in questa fascia d'età mancano ancora molte persone che non hanno nemmeno fatto la prima dose. C'è parecchia latitanza in questa categoria e non a caso abbiamo visto che è stata l'età più colpita dalla malattia per Covid 19, proprio perché non vaccinata». Attualmente al Covid Hospital del Maggiore ci sono 13 pazienti ricoverati per le cure intermedie e 17 acuti, che hanno un'età compresa tra i 25 e i 95 anni. «Tra i ricoverati abbiamo degli 80enni con patologie sovrapposte - continua la professoressa Tiziana Meschi -. È per questo motivo che bisogna raggiungere gli anziani tempestivamente per la terza dose. A maggior ragione sono stati i primi ad essere vaccinati e quindi i sei mesi dall'ultima dose sono già passati. In tutti i modi, le aziende sanitarie hanno gli elenchi precisi».

La Federazione nazionale degli ordini dei medici chiede che tra i primi a ricevere la terza dose siano gli operatori sanitari, ma per ora solamente i dipendenti delle strutture per anziani e gli ospiti stessi sono inseriti nelle categorie che in questi giorni faranno il richiamo.

La nuova circolare ministeriale che dà il via libera alla terza dose per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, arriva in un momento in cui sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure il primo shot del vaccino anti-Covid (il 15,54% della popolazione vaccinabile) e restano nella fascia di età più critica quasi tre milioni di ultracinquantenni (precisamente 2.987.859) non immunizzati, proprio come ha ricordato la professoressa Tiziana Meschi. Per quanto riguarda invece le persone considerate fragili si intendono i soggetti con malattie respiratorie, malattie cardiocircolatorie, malattie neurologiche, diabete e altre endocrinopatie severe, malattie epatiche, malattie cerebrovascolari, emoglobinopati e con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e psichica.

Mara Varoli