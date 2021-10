Piazza della Pace, Botta non dimentica «lo sgarbo»

«Qui a Parma mi hanno mandato via, trasformando in peggio la Piazza della Pace da me progettata». L'architetto Mario Botta non dimentica lo «sgarbo». E, seppure a margine, lo ha ricordato anche ieri a Palazzo del Governatore nell’ambito della 15ª edizione del Festival “Il rumore del lutto”. Durante l'incontro Botta ha intrecciato le proprie «Visioni del Sacro» con quelle della fotografa Letizia Battaglia nel corso dell'evento organizzato da Ordine degli architetti Ppc di Parma in collaborazione con Ama - Accademia Mendrisio Alumni.

Il dialogo tra due miti della creatività italiana nel mondo, moderato da Francesco Di Gregorio, è divenuto scambio appassionato, un confronto professionale e umano di straordinaria vitalità.

A Letizia Battaglia si devono gli scatti epocali con cui ha immortalato i delitti di mafia. La fotografa palermitana, strenua paladina del potere delle donne («abbiamo il dovere di comandare, di lavorare con gli uomini o contro di loro, perché siamo migliori»), le ritrae artisticamente nel rispetto della loro autentica bellezza.

L’archistar ticinese Mario Botta progetta spazi di vita, con una poetica divulgata a livello internazionale, per «disegnare la storia di oggi», nella convinzione che il gesto architettonico sia «trasformare una condizione di natura in una condizione di cultura: anche il concetto di casa, nel nostro subconscio rifugio ultimo, ritorno all’utero materno, sta cambiando con l’evoluzione dei tempi».

«Parlando dello spirito dell’uomo - le sue parole - l’architettura porta in sé l’idea del sacro». La sua ricerca di “una forma estetica che sia anche etica” ha consegnato alla storia opere come la chiesa (“tra terra e cielo”) di San Giovanni Battista a Mogno, il Centro pastorale Giovanni XXIII a Seriate, la Sinagoga Cymbalista e centro dell’eredità ebraica a Tel Aviv, il San Carlino, tra modello e realtà, realizzato sul lago di Lugano (riproduzione, in sezione, 1:1 del capolavoro di Francesco Borromini).

Botta sta ora lavorando a progetti sulle culture monoteiste e sostiene che nell’attuale società dei consumi, in un mondo attanagliato dai cambiamenti ambientali, l’architettura debba rispondere alla domanda: «cosa significa vivere il rito collettivo?». «Specchio, talvolta impietoso, del suo tempo», l’architettura secondo Botta dovrebbe «mettere in relazione lo spazio con i sentimenti migliori dell’uomo». Un compito, a suo parere, non sempre assolto: «Devo dare un giudizio molto negativo della recente architettura del sacro, che invece nelle epoche passate ha prodotto capolavori».

Una nota ripresa da Letizia Battaglia con la sua forza catalizzante. «Ma chi costruisce quelle chiese a punta orribili?». Tono dirompente e costruttivo, la fotografa che ha sfidato le minacce dei boss mafiosi continuando a tenere la passione e la giustizia davanti all’obiettivo, anche nell’esperienza politica di assessora e deputata, ha quindi definito il sacro come «libertà». Traducendolo in immagine, con le foto emblematiche mostrate in sala: Pier Paolo Pasolini, Marguerite Yourcenar, il Gesù di Michelangelo, Falcone e Borsellino, Pina Bausch, la Venere nel dipinto di Tiziano. «Il sacro è volersi bene, rispettarsi. Non sono cattolica e neanche buddista. Io il sacro - ha detto - l’ho visto nelle persone che mi hanno aiutata a sostenere la fatica. Ho percepito la potenza di un uomo come Pasolini, che faceva arte, denunciava i potenti, esprimeva cose importanti. Ma cosa significa rumore del lutto? E’ una definizione troppo culturale. Io l’ho sentito il rumore del lutto: il pianto di una madre davanti al corpo del figlio ucciso. Il rumore del lutto sono i politici che si spartiscono i soldi di mafia e ‘ndrangheta. Ho anche fotografato processioni, sante Rosalie: il sacro che per me non è sacro. Dopo gli omicidi di Falcone e Borsellino ho smesso di fotografare omicidi di mafia. Anni dopo, ho esposto la mia unica foto a colori di uno di essi. La vittima era un bambino di dieci anni, nella pozza del suo sangue. Non la diedi al giornale, ma poi ho capito che doveva essere vista per non dimenticare. Questo per me è sacro».

Claudia Olimpia Rossi