Scarpe sporche, il ladro ruba ma entra scalzo

Fornovo - Ladri ancora in azione lungo l'asse della statale della Cisa. Dopo la visita ad almeno due appartamenti nel quartiere Carlo Alberto Dallachiesa, a Riccò, l'ultimo in ordine di tempo è il furto avvenuto in una villetta in via Aldo Moro, strada parallela alla statale dove poche settimane fa è andato in scena un altro episodio di effrazione, nel tardo pomeriggio.

In questo caso il ladro, che ha presumibilmente agito in solitaria, deve essersi messo all'opera all'imbrunire o all'ora di cena, quando i residenti dell'appartamento posto al primo piano erano in visita alla figlia, in un altro paese. Visto che al piano sottostante i genitori erano presenti e stavano guardando la tivù, il ladro ha optato per il primo piano, «disabitato» in quel momento: scavalcata la recinzione ha attraversato un pezzo di terra, e dopo aver aggirato l'abitazione è risalito da un balcone all'altro per raggiungere il piano superiore. Bisogna ammettere che si è trattato di un ladro educato: arrivato sul balcone si è pulito le scarpe, se le è tolte ed è entrato scalzo, visto che all'interno non c'erano tracce di fango, dopo aver forzato la tapparella, fissandola poi con ganci di ferro. Ha quindi rotto il vetro, ferendosi anche la mano, viste le tracce di sangue lasciate, ed è entrato, cercando dappertutto, in ogni cassetto, armadio, mobile per raccogliere il bottino costituito da contanti e piccoli oggetti.

Al rientro dei residenti, verso le 21,30, la solita scena, che lascia come sempre sconvolte le vittime. E non solo loro. L'episodio ha infatti suscitato la preoccupazione di diversi abitanti della zona, alcuni dei quali hanno installato l'allarme a seguito di questi due episodi avvenuti in breve tempo nella stessa via, evidentemente comoda alla fuga. Nessuno si è accorto di niente ma c'è la certezza, da parte di tanti, che sia ci sia una sorta di «palo», comunque qualcuno che controlla per per comprendere le abitudini dei diversi residenti e i loro spostamenti.

Do.C.