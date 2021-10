Spuntano i porcini. E le polemiche

Valtaro - La stagione sembrava compromessa. Ma poi, grazie alle piogge, il colpo di coda: i porcini sono spuntati. Non abbastanza magari per chi un po’ ci campa, ma a sufficienza per chi punta a rimpinguare la dispensa. I problemi sembrano però in agguato, e i fungaioli già avvertono: «quasi finiti (i funghi, ndr)… vento e freddo», ha scritto un paio di giorni fa un borgotarese su Facebook. Intanto, c’è chi si chiede dove siano le fungaie e gli areali più promettenti.

Le zone di crescita

Sulla prima domanda, mettetevi l’animo in pace: le coordinate sono da sempre top secret. Per avere il «polso» della stagione, di contro, c’è il web: basta collegarsi al sito del Consorzio per la tutela del fungo Igp (www.fungodiborgotaro.com) nella sezione «Stanno crescendo», o a Geoticket (www.geoticket.it) alla voce «Tabella crescite del fungo porcino». Cosa dicono le tendenze aggiornate all’8 ottobre? Che la crescita è buona al Parco dei Cento Laghi (Parma Est) e nelle «zone bianche» Taro e Ceno, così come a Santa Maria del Taro, Tornolo, Gotra e Albareto.

Attenzione alla sicurezza

Ma giova ricordarlo, in quella zona, a fine settembre si sono dispersi due cercatori di Sant’Agata Feltria, poi soccorsi. E questo ci porta all’annoso problema della sicurezza. Per la quale, i Consorzi comunali e parmensi e Fungo di Borgotaro hanno lanciato l’app gratuita «A funghi in Val Taro», sviluppata da GeoMedia in collaborazione con le associazioni dedicate al soccorso.

Benvenuta app

Si tratta di un’app cartografica che, oltre a permettere all’utente di verificare la propria posizione sulla cartina, registrare le tracce, condividerle e importarle, ha una valenza molto importante sotto il punto di vista della sicurezza.

Il codice anonimo

Infatti, attivando l’apposita funzione, l’app genera un codice anonimo che l’utente può inviare alle persone di fiducia, e periodicamente invia la posizione del dispositivo a un server riservato e gestito dalle associazioni di soccorso che, in caso di necessità, possono osservare l’ultima posizione nota e gli ultimi 500 metri percorsi.

Le critiche

Le funzioni, fa sapere il Consorzio, sono valide entro i confini dell’ex Comunità montana, quindi da Fornovo in su. Il lancio dell’app, però, ha sollevato critiche a Borgotaro. «Se l’obiettivo era il tracciamento, perché non attivarsi con i top di settore, come Garmin? - fa notare Francesco Biacchi di Geoticket -. Per l’ennesima volta, soluzioni note da tempo vengono presentate come innovative. Ma non lo sono: ci sono soluzioni di tracciamento Gps tecnologicamente molto avanzate e gratuite con le quali si poteva collaborare».

Il tracciamento Gps

«È stata verificato ad esempio se il consumo della batteria sia compatibile con i cellulari e che non si rischi di consumarla del tutto quando si è nei boschi? Chi ha a cuore la sicurezza, davvero vuole affidarsi a un prodotto del Consorzio anziché a quello di un’azienda specializzata in Gps? Le promesse, quando si parla di sicurezza, vanno mantenute».

Raggiunti in merito alle critiche, tanto il Consorzio quanto gli sviluppatori per ora non commentano.

Monica Rossi