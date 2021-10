«Simon Boccanegra» al Regio: le nostre pagelle

MICHELE MARIOTTI

e Orchestra del Teatro Comunale di Bologna 9

Il direttore sa rendere con intelligenza questa partitura che dipinge le atmosfere marine di Genova come sfondo delle vicende umane. Senza cedere all'effettismo e a eccessive enfasi, Mariotti cura la lettura della musica, con pulizia e in funzione dello sviluppo del dramma, ben seguito dalla compagine orchestrale.

IGOR GOLOVATENKO Simon Boccanegra 7

Per il doge-corsaro, Giuseppe Verdi chiedeva «la calma, la compostezza, e quella certa autorità scenica indispensabile per la parte…». Il baritono russo ha una voce potente, bel timbro, l'autorità non gli manca, ma tende un po' troppo a indugiare sul grande volume e sui forti.

MICHELE PERTUSI Jacopo Fiesco 9 ½

Nella sua interpretazione è evidente che il ruolo di Fiesco lo ha già ampiamente sperimentato in forma scenica. Non si sente la mancanza dei movimenti di regia, perché Pertusi assicura una lettura approfondita e toccante dell'inflessibile nobile genovese. Applausi meritatissimi, i suoi.

ANGELA MEADE Amelia Grimaldi 7 ½

Giuseppe Verdi descriveva Amelia come «una giovine modesta quieta vaporosa». Angela Meade ha un buon dominio della sua voce, uno strumento potente che modula bene ma è forse più materico che vaporoso. Si fa sentire anche la mancanza di chiarezza nella pronuncia del testo.

RICCARDO DELLA SCIUCCA Gabriele Adorno 6 ½

La sua voce emerge a tratti bella, ma il giovane tenore (28 anni) fatica a dare continuità all'emissione, nella tessitura acuta perde il timbro e un po' di pulizia, lascia il personaggio non del tutto risolto… è stato comunque accolto dagli applausi del pubblico, anche a scena aperta.

GEA GARATTI ANSINI e Coro del Comunale di Bologna 8

Il coro ha in «Simon Boccanegra» una funzione essenziale come in tante opere verdiane. La compagine corale del Comunale di Bologna, preparata dal maestro del coro Gea Garatti Ansini, ha dato una prova mediamente buona nel tratteggiare le irrequietudini del popolo genovese.