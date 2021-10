Borgotaro e tutta la vallata piangono Gino Nunziatini, imprenditore e uomo di grande generosità

Borgotaro La Valtaro piange l'improvvisa scomparsa di Gino Nunziatini, notissimo impresario edile, che all'età di 85 anni si è spento a Borgotaro destando il più vivo cordoglio nella comunità.

Un uomo d'altri tempi, autorevole e integerrimo, che ha condotto una vita segnata dall'amore per la famiglia, dalla passione per il proprio mestiere e da un'instancabile generosità verso il paese che, oltre cinquant'anni fa, lo aveva accolto, ricevendo tantissimo in cambio.

Originario di Mercato Saraceno, in provincia di Forlì, dopo un periodo di lavoro in Svizzera si era infatti trasferito a Borgotaro in seguito al matrimonio con Carla Molinari. In paese aveva quindi avviato una società di costruzioni, creando occupazione e riportando molte soddisfazioni.

Lavoratore infaticabile e capace, non ha mai smesso di affiancare la famiglia nella gestione dell'azienda, ancora oggi attiva e rinomata, attraverso la propria esperienza e grazie ad arguti consigli che sapeva dispensare con fermezza e decisione, tradendo sempre un'innata bontà e una fine conoscenza del mondo.

«Gino Nunziatini ha posto il suo talento e la sua impresa al servizio della comunità - ricorda il parroco don Angelo Busi –: ha sempre aiutato la parrocchia, impegnandosi nei restauri delle nostre chiese e nell'edificazione della colonia di Marina di Massa, e instaurando rapporti di vera amicizia con me e i miei predecessori».

«Gino ha rappresentato una colonna portante della nostra associazione – afferma il presidente Avis Valentino Delmaestro –: è stato fra i costruttori della nostra sede e non ha mai fatto mancare, con sincero altruismo, il suo supporto disinteressato in ogni occasione».

Dietro al carattere forte e schivo stava un uomo che amava la vita con animo autentico e genuino, che senza troppe parole si è speso nei fatti per il bene del paese, che riusciva a infondere sicurezza e ad essere una guida per chi sapesse ascoltarlo: così è stato per la sua famiglia, alla quale ha dedicato ogni sforzo e che ha sempre seguito con l'amore di un vero padre.

Recentemente colpito dalla morte della figlia Cinzia, Gino Nunziatini lascia la moglie Carla, i figli Paola e Luigi e i tanti nipoti, per i quali è stato un esempio e un insostituibile riferimento. I funerali avranno luogo domani pomeriggio nella chiesa di Sant'Antonino, dove giungerà il corteo funebre con partenza alle 15 dall'ospedale e dove ieri sera si è tenuta la preghiera del santo rosario in suo suffragio.

Lorenzo Benedetti