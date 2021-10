Cinema e teatri: da oggi capienza al 100% Ma Astra e D'Azeglio frenano

Cinema, teatri e sale da concerto: oggi ripartono al 100%. I luoghi della cultura e dello spettacolo possono quindi riaprire al pubblico senza limitazioni di capienza, dopo un lungo braccio di ferro fra le associazioni di categoria e il Governo. Alla fine, il Consiglio dei ministri di giovedì ha approvato il decreto legge che da oggi segna quella ripartenza tanto attesa da uno dei settori più penalizzati dai divieti anti Covid.

In città teatri e cinema sono pronti a riaccogliere il pubblico in tutti i posti a sedere a disposizione, ma non manca chi – anche su suggerimento degli stessi spettatori – preferisce andarci piano. Tradotto: no al 100% dei posti occupati, mantenendo quel minimo di distanziamento per lasciare più tranquilla la clientela.

Due cinema «prudenti»

«Sia chiaro, non è una questione di sicurezza, perché in sala ci si continua a venire con mascherina e Green pass. Quindi siamo sicuri. Solo che vogliamo lasciare sereni gli spettatori», premette Ivan De Pietri, gestore dell'Astra, uno dei due cinema – l'altro è il D'Azeglio – che per almeno un mese non riaprirà al 100%.

«Dopo aver raccolto il parere di molti clienti – spiega – abbiamo deciso di permettere l'occupazione di due posti attaccati, perché spesso al cinema ci si viene in coppia, lasciando però liberi il posto a destra e quello a sinistra». Nessun protocollo impone questa soluzione, ma per il gestore dell'Astra «è meglio rinunciare a qualche posto in più pur di lasciare tranquilli gli spettatori». Questa linea «prudente» dovrebbe durare almeno un mese. «Poi vedremo come reagirà il pubblico», continua De Pietri. «Quel che è certo è che la pandemia ci ha resi tutti più sospettosi. Durante il lockdown si cambiava addirittura marciapiede quando si incrociava un altro passante». Luigi Lagrasta, gestore del D'Azeglio, adotta la stessa linea. «Siamo più realisti del re. Vogliamo che gli spettatori vengano al cinema in totale tranquillità».

Sconti al Regio

Chi si dichiara pronta a riaccogliere il 100% degli spettatori è Anna Maria Meo, direttore generale del Teatro Regio. Ma se il suo teatro è pronto, chissà se lo saranno anche gli spettatori. «Le sale non si riempiranno automaticamente, dovremo fare un buon lavoro per riconquistare il nostro pubblico, che ha sofferto per la chiusura dei nostri spazi», premette Meo, che ha già in mente alcune iniziative per invogliare gli spettatori a tornare al gran completo fra gli ori e i velluti del Regio. «Ci piacerebbe che fosse soprattutto il pubblico più giovane a sostenerci in questa ritrovata normalità. Per questo promuoveremo sconti dedicati agli under 30 per favorire il riempimento delle nostre sale».

La riapertura al massimo della capienza resta comunque un'ottima notizia per Anna Maria Meo, in quanto «riequilibra il trattamento non equo riservato finora ai luoghi della cultura»

Il Teatro Due riparte

Anche al Teatro Due si festeggia per il decreto legge che cancella i limiti di capienza al chiuso. «In questo modo possiamo finalmente rimettere in moto tutta la nostra macchina», esordisce Paola Donati direttrice della Fondazione Teatro Due. L'Agis, l'Associazione generale italiana dello spettacolo, più volte ha fatto pressione sul Governo affinché venissero rivisti i limiti di capienza per cinema, teatri e sale da concerto, sostenendo che fossero luoghi sicuri. Infatti, in sala si accede solo con la mascherina e il Green pass. «Aumentando la capienza - fa notare Donati - si potrà anche incrementare la vita relazionale, che così si avvia verso un pieno ritorno alla normalità».

La battaglia del ministro

La riapertura al 100% di cinema, sale da concerto e teatri è una battaglia che ha visto in prima linea non solo i rappresentanti di categoria, ma anche il ministro della Cultura Dario Franceschini. Già lo scorso 9 settembre il ministro chiedeva «il superamento dell'attuale contingentamento delle capienze per gli spettacolo sia all'aperto che al chiuso fino al 100% delle capienze». Questo grazie a Green pass e mascherine. Ora quel limite è caduto, ma non per le discoteche: al chiuso potranno essere riempite fino al 50%, mentre all'aperto - limite teorico visto che si va verso l'inverno - la capienza è aumentata al 75%. Queste percentuali sono però frutto di una mediazione politica, perché nei giorni scorsi il Cts era stato meno largo, limitando la capienza al 35% al chiuso e al 50% all'aperto. Nei musei (dove la capienza è già al 100%) nel decreto legge è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro. Per gli eventi sportivi pubblici la capienza consentita non può essere superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 60% al chiuso. Nella speranza che il freddo non faccia brutti scherzi.

Pierluigi Dallapina