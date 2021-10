Dopo la festa muore a 40 anni il giocatore di baseball Simone Bedodi

Prima la festa a bordo campo per la promozione in serie B, poi il ritorno verso casa in auto, quindi l'uscita di strada e la scelta di raggiungere l'abitazione a piedi dove, dopo qualche ora di sonno, Simone Bedodi avrebbe accusato un malore fatale.

E' morto ieri a soli quarant'anni Simone Bedodi, giocatore e tecnico dei Carega Park Rangers, la squadra di baseball che sabato sera ha vinto la partita che gli ha permesso di passare dal campionato di serie C a quello di serie B.

Al momento non è chiara la causa delle morte di Bedodi, tanto che sarebbe stata disposta l'autopsia per comprenderne la ragione.

La ricostruzione

Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'atleta quarantenne sia uscito di strada con la propria auto mentre tornava dalla festa promozione di sabato sera, a un paio di chilometri di distanza dalla propria abitazione, a Baganzola. L'impatto pare non sia stato particolarmente violento, tanto che Bedodi sarebbe tornato a piedi.

Una volta rincasato avrebbe riposato per qualche ora per poi svegliarsi e accusare un improvviso malore. La scomparsa di Bedodi ha suscitato grande stupore e cordoglio tra gli amici e i colleghi che hanno fatto sentire la propria vicinanza ai familiari e scritto dei commoventi post sulla sua pagina Facebook. Bedodi da qualche tempo lavorava per un forno, ma era in procinto di cambiare mestiere. Grande amante del Baseball, uno sport che aveva iniziato a praticare fin da giovanissimo, Bedodi era una persona solare, sempre sorridente e amante della compagnia.

Il ricordo di Magriotis

Una delle persone più vicine a Bedodi era Antonio Magriotis, presidente dei Carega Park Rangers. «Abbiamo giocato assieme diversi anni nella Junior Parma in via Parigi, per poi intraprendere due strade diverse - ricorda -. Quest'anno era arrivato nei Carega Park Rangers raggiungendo la promozione».

Antonio Magriotis non nasconde la commozione per l'improvvisa scomparsa di Bedodi, a cui era profondamente legato. «La sua morte mi ha toccato nel profondo - dichiara - Simone era un ragazzo solare, sempre pronto alla battuta, con cui si stava volentieri in compagnia. Siamo tutti davvero scossi per quello che gli è accaduto».

Simone Bedodi lascia la madre Mara, il papà Luigi, da sempre attivo nel mondo del baseball, e il fratello Stefano.

r.c.