Il nuovo sindaco Nevicati: «Gli aiuti per persone e attività, ecco le mie priorità»

Busseto A pochi giorni dalla sua elezione a sindaco di Busseto, Stefano Nevicati si è già rimboccato le maniche e ha messo in fila le priorità su cui lavorare da subito. «Il responso del voto - esordisce - rappresenta per me un grande onore e un’enorme responsabilità nei confronti di tutti i cittadini, che ringrazio indistintamente a prescindere dalla scelta compiuta in cabina elettorale. Mia volontà e mio dovere come sindaco è essere al servizio di ciascuno: il Comune è la casa di ogni cittadino, la porta sarà sempre aperta per qualsiasi esigenza».

A breve comunicherà anche la composizione della giunta ma intanto sottolinea che «la mia squadra e io ci siamo messi subito al lavoro, anche grazie all’amministrazione uscente e ai dipendenti comunali che ci stanno consentendo un rapido passaggio di consegne. Nei primi tempi – annuncia - cercheremo di concentrarci sulle maggiori urgenze come ad esempio l’esecuzione dei lavori presso la scuola materna, i sostegni alle persone e alle attività economiche, le asfaltature nel capoluogo e nelle frazioni, le piccole manutenzioni, la cura del verde e dei cimiteri».

«Priorità anche ai servizi alla persona e a quelli educativi, con particolare attenzione al nido comunale. Il miglioramento dell’accessibilità e l’incremento dei servizi fruibili attraverso il sito istituzionale – aggiunge - è un altro tema che vogliamo affrontare al più presto. Fra gli obiettivi che ci poniamo come amministrazione ci sono poi il rilancio del tessuto commerciale duramente colpito dalla pandemia e gli investimenti necessari per porre le basi di uno sviluppo turistico e di una maggiore vivacità culturale, senza dimenticare la tutela dell’ambiente e le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Nessuno dispone della famosa “bacchetta magica“, non ci interessa fare annunci roboanti: preferiamo concentrarci sulla concretizzazione dei nostri progetti, dimostrandone il valore attraverso i fatti e lavorando con umiltà, serietà, dedizione».

«Il nostro approccio - rimarca - si basa sulla partecipazione: cercheremo un dialogo costante con le persone e con le attività economiche, incoraggiando e sostenendo inoltre le realtà associative, che rappresentano elementi fondamentali nella vita del territorio. Le sfide che ci si pongono davanti sono certamente complesse ma le affronteremo con entusiasmo e consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre capacità, del valore dei nostri progetti e delle potenzialità del nostro Comune e delle persone che lo abitano. Ora – conclude - è il momento lavorare insieme per il bene del nostro Comune e del nostro territorio».

