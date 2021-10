Pontetaro e Noceto nel mirino dei topi d'appartamento

Pontetaro-Noceto Cinque furti tentati, uno riuscito e numerosi avvistamenti sospetti: i paesi lungo il Taro continuano a ricevere attenzioni sgradite da parte dei ladri. Dopo l'allarme per i blitz provati a Medesano la notte fra venerdì e sabato, nel mirino sono finite diverse abitazioni di Pontetaro. Ma movimenti sospetti sono stati notati anche a Noceto.

I raid sono iniziati nelle prime ore di sabato. Poco prima dell'una, una cittadina segnala che, nella campagna, in via Ghiaie Superiori i malviventi hanno cercato di entrarle in casa, da una finestra al primo piano. Dopo aver scalato la facciata aggrappati al pluviale, approdati sul balcone, i razziatori si sono concentrati sulla tapparella di una finestra: prima l'hanno forzata e poi hanno provato a fissarla in alto con delle mollette per avere una via d'accesso al telaio. La proprietaria, in casa al momento del raid, accortasi di quanto stava succedendo, si è messa a urlare costringendo i ladri alla fuga prima che potessero entrare.

Poco dopo, verso le 2.30, due uomini sono invece riusciti a penetrare in un'abitazione lungo via Ponte Taro. La proprietaria era all'interno e si è trovata faccia a faccia con i ladri in camera da letto. Alla loro vista, ha lanciato un grido. I due, uno alto e magro, l'altro di corporatura robusta, si sono dati alla fuga. Per fortuna non hanno reagito aggredendo la donna. Ma, prima di dileguarsi, hanno arraffato la sua borsetta con il portafogli all'interno. Refurtiva che però hanno abbandonato in un campo poco distante.

A Pontetaro, in paese, i ladri si sono concentrati su via Pavese, dove sono state 4 le case in cui hanno provato a entrare. Il primo tentativo alle 3,15. In un'abitazione un cane si è messo furiosamente ad abbaiare, svegliando i proprietari. I ladri sono subito fuggiti. Un quarto d'ora dopo, sempre in via Pavese, qualcuno ha fatto scattare l'allarme di una casa. Al mattino si è poi trovato un cancello spalancato. Ancora via Pavese. In una terza casa, trascorsa la notte, i proprietari hanno trovato il catenaccio di una tapparella forzato. Ma, per fortuna, anche qui i ladri hanno desistito. L'ultimo tentativo sempre nella stessa strada è stato fatto in un'abitazione vuota. Anche qui, dopo un iniziale interesse, forse capendo che c'era poco da rubare, i malviventi se ne sono andati senza entrare.

Movimenti sospetti si sono registrati durante la notte fra venerdì e sabato anche a Noceto, in via Pertini, via Amendola e via Saba. A Pontetaro, ricevute le chiamate di numerosi residenti, che riferivano di aver notato due uomini sospetti girovagare attorno alle proprie case, sabato notte è subito intervenuta una pattuglia dei carabinieri per controllare la zona.

Riccardo Zinelli