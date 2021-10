«Bravo Buffon, una scelta d'istinto»

Una vita guidata dalla passione. La passione per la vita, per il calcio, per i sentimenti forti. Perché Walter Zenga ha spesso fatto scelte controcorrente, andando ad allenare in Romania, Serbia, Turchia, Inghilterra e Arabia Saudita. Ma sempre a testa alta, sapendo di intraprendere la strada forse più complessa (come in buona parte della sua vita) ma percorrendola consapevolmente.

E l’ex portiere dell’Inter ha raccontato tutto il suo mondo in un’autobiografia dal titolo «Era l’Uomo Ragno», mixando la vita privata e il terreno di gioco, offrendo scheggia di ricordi e aneddoti curiosi.

Come quella volta che ritardò all’allenamento: «Giocavo nella Sambenedettese. Allenatore Sonetti. Non suonò la sveglia. Fortunatamente il mio appartamento era a pochi minuti dal campo. Quando l’allenatore mi vide, decise di mettermi subito in porta e di calciare personalmente. Dieci tiri, dieci gol. “Svegliati Walter. Altrimenti domenica non giochi”, mi disse. In realtà erano passati 8 minuti di orologio da quando mi ero alzato dal letto. Da quel giorno sono sempre arrivato in anticipo a qualsiasi appuntamento della mia vita».

Dopo una carriera stupenda da calciatore, ha ancora voglia di rimanere nel mondo del calcio e di allenare: «Recentemente sono stato in lizza per la panchina del Qatar. Alla fine hanno scelto Dick Advocaat, classe 1947. Quando avrò la sua stessa età vorrei avere ancora l’ opportunità di confrontarmi con il mio staff per decidere come affrontare una partita. La voglia di vincere non mancherà mai».

Da un portiere all’ altro. Con lo stesso comune denominatore: «Faccio il mio personale applauso a Gigi Buffon. È giusto seguire il proprio istinto e le proprie idee. Non è corretto lasciarsi condizionare da ciò che dicono gli altri se si è convinti di un progetto. Prenderà gol dalla Ternana? Ok. L’importante è camminare sempre a testa alta, come nel suo caso».

Il caso non l’ha mai portato a Parma ad allenare nonostante voci di mercato l’abbiano avvicinato alla società emiliana quando la panchina di Liverani scricchiolava: «In realtà non sono mai stato chiamato dal presidente Krause o da un suo collaboratore. Purtroppo. Sarebbe stata una sfida molto interessante per me». E chissà quale sarà, invece, la prossima sfida, dopo aver allenato in otto nazioni differenti. Una cosa è certa: L’ Uomo Ragno (o Deltaplano, come lo soprannominò Gianni Brera) sarà ancora guidato, nelle sue scelte, dalla passione.

