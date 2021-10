Distrusse due bus e aveva un decreto di espulsione: ora resterà in cella

Esile. Lo sguardo rivolto sempre verso il basso. Sembra un ragazzino indifeso. Eppure sabato, in via Repubblica, ha distrutto i vetri di due autobus a colpi di bidone dell'immondizia. Una devastazione da 30mila euro di danni, che ieri l'ha fatto finire in tribunale. Nigeriano, accusato di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, ha solo 23 anni, ma ha già collezionato una serie di guai con la giustizia per resistenza e lesioni, oltre che un decreto di espulsione del questore di Bari dello scorso febbraio. E' così che il giudice, come richiesto dal pm Lino Vicini, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il pubblico ministero ha poi chiesto 2 anni di condanna (senza sospensione della pena): la sentenza arriverà nei prossimi giorni.

«Avevo fame e loro mi dicevano di scendere dall'autobus», ha spiegato cercando di far capire il perché di quell'esplosione rabbiosa nel primo pomeriggio di sabato. «Loro» sono i controllori Tep, che avevano solo applicato le norme, visto che lui non aveva alcun biglietto. Aveva cominciato a imprecare, poi, sceso dal mezzo, si era lanciato su un contenitore per i rifiuti piazzato sul marciapiedi, l'aveva sollevato ed era partito all'attacco. Fortunatamente se l'era presa «solo» con gli oggetti: prima con una delle porte a vetri di un bus, poi con quella di un altro mezzo, finché non erano scattate le manette dei poliziotti.

Una persona pericolosa, secondo l'accusa, considerando anche i precedenti. In Puglia, infatti, era finito sotto processo per reati analoghi, e poi era scattata l'espulsione. Rimasta, però, sulla carta.

G.Az.