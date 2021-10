Giornali, caffè e tabacchi, i Silvestri si raccontano

Bar, tabacchi, giornali e Lottomatica: è questo il poker vincente della famiglia Silvestri, che da 33 anni gestisce l’esercizio pubblico multiplo in via Manzoni, nel cuore del quartiere Montanara. Nell’azienda di famiglia, in origine intestata a Claudio Silvestri, da qualche anno pensionato, lavorano oggi la moglie Gianna Ilari (titolare dell’attività) e le figlie Federica e Laura. E’ il classico esempio di gestione familiare che salta da una generazione all’altra. «Quando siamo arrivati qui nel 1988 – racconta Gianna – avevamo la licenza solo per bar tabacchi, ma il padre di Claudio, intraprendente e aperto alle innovazioni, ci suggerì di estendere il più possibile le attività, individuando nella rivendita giornali un servizio strategico che ben si sarebbe integrato con le merceologie originarie. Ottenere la licenza non fu affatto facile, perché fino ad allora non si potevano vendere giornali fuori dalle edicole. Ma all’inizio degli anni Novanta ci siamo riusciti, e questa scelta è stata una delle carte vincenti che ci ha consentito di restare sul mercato, anche perché non c’erano altre edicole nei paraggi. La successiva acquisizione di Lottomatica ci ha consentito di completare il quadro».

Certo, specialmente di recente, i momenti difficili non sono mancati. «Il nostro bar tabacchi giornali è di fatto un elemento importante di presidio e socializzazione per il quartiere – sottolinea Federica –. Da noi si fermano per due chiacchiere o una partita a carte soprattutto anziani, che sono peraltro voraci e attenti lettori della Gazzetta. Il lungo lockdown imposto dalla pandemia è stato duro per tutti. Quando si apriva si lavorava a scartamento ridotto. E poi, non è un mistero, sono calate le vendite dei giornali. Per fortuna da noi il calo è stato contenuto: nonostante l’assenza dei dipendenti del Centro contabile per smart working, vendiamo ancora un centinaio di Gazzette al giorno, e con i servizi e giochi di Lottomatica e Sisal riusciamo a integrare bene i ricavi da bar e tabaccheria».

L’attività di pubblico esercizio della famiglia Silvestri non nasce però in via Montanara. A raccontare la storia è Claudio, marito di Gianna, l’originario titolare della licenza, che non ha mai rinunciato alla sua passione per il calcio, come allenatore dell’Audace, neppure quando doveva mandare avanti il bar: «La nostra è una gestione familiare, da quando è nata 50 anni fa. I miei genitori facevano originariamente i casari. Poi decisero di cambiare mestiere e nel 1972 acquistarono lo storico bar tabacchi Ariston in via XXII Luglio, dove lavorava anche mia madre. Poi rilevarono l’Hobby bar e quindi, nel 1979, il bar tabacchi in via Volturno, ora gestito da mio fratello. Per noi i genitori acquistarono nel 1988 questo locale come investimento, così ci siamo messi in casa nostra. E siamo stati fra i primi a vendere giornali nel bar. Abbiamo solo rinunciato alla cartoleria, perché non aveva più senso con la concorrenza dei centri commerciali».

Così la saga dei Silvestri, baristi e tabaccai da tre generazioni e mezzo secolo, continua oggi fra caffè e bianchini nel quartiere Montanara, e lì è destinata a restare, anche vendendo giornali, perché – è l’opinione di Claudio – un piccolo esercizio pubblico per restare sul mercato deve essere multitasking.

Antonio Bertoncini