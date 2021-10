L'infermiere sospeso si incatena L'Ausl: «Per gli operatori il vaccino è un dovere»

Borgotaro «Non chiamatemi “No-Vax”. Io come tanti altri sanitari non sono contrario ai vaccini in generale ma a quello del Covid sì. Sono per la libertà e per la libera scelta»: così, Edoardo Ferretti, da trent’anni infermiere, venti dei quali passati in servizio all’ospedale Santa Maria di Borgotaro, e ora colpito da provvedimento di sospensione perché non si è ancora vaccinato nonostante i richiami.

Per protestare contro la decisione dell’azienda ospedaliera, Ferretti si è incatenato all’esterno del nosocomio valtarese, richiamando intorno a sé un drappello di curiosi. «Si pensava che sarei rimasto in silenzio davanti a questo scempio - ha detto a chi si è fermato ad ascoltarlo -. Noi sanitari da “eroi” che eravamo, termine che comunque non ci è mai piaciuto, siamo diventati “vigliacchi”. Io e diversi colleghi, che per mesi abbiamo rischiato la vita, siamo stati sospesi grazie a una legge che ritengo irrazionale. Ci hanno lasciato a casa senza stipendio e ora come farò a mantenere la mia famiglia? Questo è il mio atto di ribellione: rivendico il mio diritto a manifestare contro una legge che ritengo irrazionale. Sospeso ma non sottomesso». Ferretti, nel suo discorso, chiama in causa il primo articolo della Costituzione. «Ma l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro o sul ricatto?».

E poi, riferendosi all’articolo 32, ricorda il principio dell’autodeterminazione, rimarcando che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Pacato, sebbene azzardato nella similitudine tra Green pass e lasciapassare nazista, ritiene di avere il diritto a decidere cosa farsi iniettare e cosa no. La protesta, fa sapere, non si ferma qui: insieme a molti altri colleghi sospesi, manifesterà tutti i giovedì di ottobre davanti all’ospedale di Parma. «Siamo in tanti, e non solo operatori sanitari».

Raggiunta per un commento in merito alla vicenda, la direzione dell’Ausl fa sapere: «La vaccinazione contro il Coronavirus è un valido e sicuro strumento per la tutela della salute sia del singolo cittadino che di tutta la collettività. Chi non si è ancora vaccinato è quindi invitato a farlo il prima possibile, per la sua salute e per quella degli altri. Per tutti gli operatori della sanità, dunque, vaccinarsi è un atto sanitario doveroso e la legge ha reso obbligatorio il vaccino per questa categoria di lavoratori».

Monica Rossi