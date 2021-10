Parisi e Parma, un incrocio sulla rotta dei Sistemi complessi

Raffaella Burioni

La mattina di martedì 5 ottobre, un’intera comunità di scienziati italiani e stranieri era incollata al sito web per la diretta della proclamazione dei Nobel. La notizia circolava sottovoce da settimane tra i colleghi fisici romani, senza però nessuna conferma, neanche da parte dei collaboratori più stretti. Per tanti anni alla vigilia dell’assegnazione del premio ci eravamo chiesti se finalmente quella sarebbe stata la volta buona per un riconoscimento tanto meritato. La tensione si è sciolta nei cori da stadio dell’aula Magna dell’università Sapienza di Roma, negli striscioni appesi al balcone del dipartimento di Fisica, che hanno reso bene l’idea dell’entusiasmo che ha suscitato la notizia e dell’affetto che circonda il neo premio Nobel.

Giorgio Parisi è un fisico teorico noto in tutto il mondo che ha trascorso praticamente tutta la sua eccezionale carriera in Italia, a Roma. Uno scienziato straordinario, sempre disponibile e generoso con i suoi studenti e con i suoi tantissimi collaboratori, attento divulgatore e politicamente impegnato nel sostenere la ricerca.

I contributi scientifici di Parisi sono straordinari. Il suo lavoro ha aperto interi nuovi campi di ricerca, che vanno dalla fisica della materia alla teoria dell’informazione, fino alla biologia. Ha studiato i sistemi magnetici frustrati, i vetri, le reti neurali, il cervello umano, i modelli di crescita delle superfici, le oscillazioni del clima. Come dice la motivazione per l’attribuzione del Nobel, Parisi ha sempre indagato gli effetti del «disordine e delle fluttuazioni», dalla scala atomica a quella planetaria. Gran parte della sua ricerca ricade sotto il nome di Fisica statistica e dei sistemi complessi. Ma che cosa significa tutto ciò?

La Fisica statistica studia le proprietà «emergenti» della natura: sono le proprietà collettive che si manifestano quando mettiamo insieme tanti oggetti che interagiscono tra di loro. Una molecola d’acqua non è né solida né liquida, è quando ne mettiamo insieme tante che possiamo vedere un comportamento collettivo: un pezzo di ghiaccio o un secchio d’acqua. La Fisica statistica si occupa proprio di predire e calcolare come sono fatti questi comportamenti collettivi, sia che i tanti componenti elementari siano molecole (come nel caso dell’acqua), sia che siano elettroni, protoni, fotoni ma anche bit d’informazione, neuroni del nostro cervello, proteine, cellule o specie di un ecosistema. Un programma di ricerca formidabile.

Quando i componenti elementari sono tutti uguali e molto ordinati, ad esempio sono atomi organizzati in cristalli perfetti e legati da forze che sono le stesse per ogni atomo, allora è molto più semplice fare previsioni. Il mondo però non è fatto così. Spesso siamo in presenza di «disordine» e di «fluttuazioni»: gli elementi sono diversi tra di loro, non si trovano in posizioni regolari, le forze in gioco cambiano da elemento a elemento o fluttuano nel tempo, la geometria degli oggetti è estremamente irregolare, magari frattale. Parisi ha sviluppato un’intera teoria matematica e interpretativa che serve a capire quali sono gli effetti del disordine e delle fluttuazioni e che permette di identificare, anche in questi casi così irregolari, proprietà di regolarità. Questi sistemi sono i Sistemi complessi. Sono sistemi capaci di conservare memoria della loro storia passata, apprendono, si adattano e possono manifestare comportamenti collettivi anche molto diversi tra di loro, pur partendo da condizioni iniziali simili. Siccome il mondo che ci circonda è molto disordinato, gli studi di Parisi coprono aree che spaziano dalla «scala atomica» (i vetri) alla scala planetaria (il clima, le oscillazioni delle ere glaciali e la risonanza stocastica), passando per i sistemi biologici, il cervello umano e gli ecosistemi. Le applicazioni più recenti dei metodi da lui sviluppati investono addirittura aree cruciali della ricerca attuale, quelle dell’intelligenza artificiale e del Machine Learning.

La portata della sua scuola e delle sue ricerche è stata così importante e pervasiva che è rappresentata in tutta Italia e nel mondo. Anche il dipartimento di Scienze matematiche fisiche e Informatiche della nostra Università è diventato un punto di incontro per tutta la comunità di Fisica statistica e dei Sistemi complessi. Da 25 anni a cavallo di San Giovanni, nel mese di giugno, scienziati italiani e stranieri di quest’area di ricerca si riuniscono a Parma per una conferenza che è occasione di incontro e discussione.

Parisi ha partecipato in molte edizioni e non è mancato neanche nel 2020, a distanza. In quell’occasione Giorgio ci ha presentato, in una conferenza plenaria, le sue analisi dati e i suoi modelli per l’epidemia del Covid19 in Italia e in Cina. Parma è diventata la sede della Società italiana di Fisica statistica, di cui Parisi fa ovviamente parte. Per questo, nel nostro Dipartimento, la festa per la vittoria del Nobel è stata grande.

Parisi non ha solo enormi meriti scientifici. Nella sua lunga carriera ha sempre sostenuto il valore sociale della scienza e si è sempre impegnato per sollecitare più investimenti nella ricerca, anche e soprattutto quella di base, che ha meno applicazioni immediate, che spesso procede nel silenzio ma che può davvero portare a cambiamenti epocali nella soluzione dei grandi problemi di questi millennio. In una bella intervista rilasciata all’inizio di quest’anno alla Rivista della Società italiana di Fisica, ha ricordato: «La scienza deve essere difesa non solo per i suoi aspetti pratici, ma anche per il suo valore culturale. Dovremmo avere il coraggio di prendere esempio da Robert Wilson che, nel 1969, di fronte a un senatore americano che insistentemente chiedeva quali fossero le applicazioni della costruzione dell'acceleratore al Fermilab, vicino Chicago, e in particolare, se fosse utile militarmente per difendere il Paese, gli rispose: “Il suo valore sta nell'amore per la cultura: è come la pittura, la scultura, la poesia, come tutte quelle attività di cui gli americani sono patriotticamente fieri; non serve per difendere il nostro Paese, ma fa sì che valga la pena difendere il nostro Paese».

L'autrice dell'articolo

Si è laureata con Parisi Ordinaria di Fisica teorica

Raffaella Burioni è professore ordinario di Fisica teorica nel dipartimento di Scienze matematiche, fisiche e informatiche dell’Università di Parma e si è laureata in fisica all’Università di Roma con Giorgio Parisi. Vicepresidente della Società italiana di Fisica statistica, da anni si occupa di Fisica sta