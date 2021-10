Si è spento il sorriso di Sandra Cerioli

Montecchio Se n'è andata a 58 anni Sandra Cerioli, figlia di Italo, fondatore dell’omonimo Molino per la produzione e vendita di mangimi zootecnici e farine con sede a Montechiarugolo, suo paese d'origine.

Il ricordo della figlia

«La mamma è un pezzo del mio cuore – afferma commossa la figlia maggiore Viola -. Ne parlo al presente perché la sento ancora parte di me. La sua scomparsa mi ha segnato molto, perché con lei ho sempre avuto un legame fortissimo». Donna e madre unica, Sandra Cerioli ha donato la sua vita per gli altri, a partire dalle figlie Viola e Francesca, dedicandosi anche a chi si trovava nel bisogno, senza però mai associarsi ad enti benefici. «Le dicevamo che doveva pensare di più a sé stessa, ma ha sempre pensato agli altri» aggiungono i familiari.

Sandra Cerioli aveva iniziato la carriera lavorativa all'azienda montecchiese Moel, come ragioniera, rifiutando proposte di carriera per dedicarsi alla propria famiglia. Più avanti, aveva trovato occupazione nello studio di Commercialisti Melioli a Sant’ilario d’Enza. Una grave malattia l’ha portata via all’affetto dei suoi cari nel giro di poco tempo.

Oltre alle figlie, lascia il marito Pietro, noto agente di commercio, i genitori Italo e Mirella e le sorelle Antonella, Elisabetta ed Emanuela.

Alessandro Zelioli