Indossa le scarpe nuove, fa finta di niente ed esce dal negozio: denunciato

Si era infilato un paio d scarpe nuove ai piedi, in un negozio di articoli sportivi del Fidenza Village, mettendo quelle vecchie nella scatola ed è uscito, credendo di non essere notato. Ma è stato pizzicato e denunciato.

L’uomo, trentenne, origine marocchina, residente a Parma, gravato da vari precedenti, è arrivato nel complesso commerciale di San Michele campagna alla ricerca di alcuni capi sportivi, come un normale cliente.

Si è infilato in un negozio di una famosa marca fingendo di cercare qualche capo. Poi ha preso le scarpe che gli interessavano e ha finto di provarle. Ma le ha tenute ai piedi e ha infilato nella scatola quelle vecchie. Poi ha arraffato qualche altro capo: in tutto duecento euro di valore. Con le scarpe nuove ai piedi è uscito dal Village, sperando di farla franca, ma era già stato notato dal personale in servizio nel negozio, che lo ha segnalato agli uomini della vigilanza.

Il trentenne, vistosi scoperto, ha cercato di far perdere le tracce fuggendo attraverso i vicini campi, ma nel frattempo era arrivata sul posto una pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile, allertata dai vigilantes.

I militari lo hanno rincorso e acciuffato. Dopo averlo identificato e fotosegnalato, l’uomo è stato denunciato per furto.

Sono frequenti i tentativi di furto nelle boutique del Fidenza Village: in tanti arrivano in «trasferta». Ma va detto che sono tempi difficili per i ladri che entrano in azione nei negozi del Village, in quanto gli uomini della vigilanza sono in servizio giorno e notte nel complesso e inoltre ci sono telecamere disseminate ovunque.

