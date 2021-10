Traversetolo, tre furti a segno e tre tentati

Traversetolo Tre furti consumati e altri tre tentativi andati a vuoto, con i ladri visti fuggire dalle persone che si trovavano nelle loro abitazioni.

Un lunedì sera movimentato a Traversetolo e lavoro intenso per i carabinieri, che hanno risposto alle diverse chiamate dei cittadini. Il bilancio è ancora parziale: per ora si parla di alcuni monili d'oro sottratti, ma soprattutto di momenti di paura per chi si è trovato i malviventi in casa.

Sei episodi sui quali indagano i carabinieri per capire se siano le stesse persone ad aver agito nel corso della serata. Episodi che sono stati segnalati sui social, con un primo post su Facebook sulla pagina del paese che avvertiva di un tentativo di furto in via XXIV Maggio intorno alle 21 e della presenza di tre persone che sono state viste allontanarsi nei campi.

Nel giro di pochi minuti altre testimonianze si sono aggiunte e due persone hanno segnalato altrettanti episodi avvenuti poco prima nel quartiere Le Piane. In un caso, una donna ha raccontato che la figlia si è trovata di fronte ai ladri che si sono introdotti nella sua camera attraverso la finestra.

Erano circa le 20.20 e dopo aver cenato la giovane è andata nella sua stanza e quando ha aperto la porta ha sorpreso le due persone, una in piedi, di fronte alla finestra, e l'altra che stava cercando di entrare dalla stessa.

La giovane ha urlato e i due sono immediatamente fuggiti, sempre dalla finestra lasciando la famiglia comprensibilmente scossa per l'accaduto. Un'altra donna ha riferito dell'effrazione avvenuta a casa dei genitori. Anche in questo caso tanto lo spavento, ma per fortuna nessuno si è fatto male, come confermato anche dai carabinieri che hanno risposto alle chiamate e si sono recati nelle varie abitazioni coinvolte.

Come riferito dai militari, lunedì sera sono state dirottate tre pattuglie della Compagnia di Parma per presidiare il territorio e per cercare di catturare gli autori che per ora hanno fatto perdere le loro tracce. Ma le indagini continuano.

Maria Chiara Pezzani