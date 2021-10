Azzannato più volte da un cane durante una passeggiata:

Quella che doveva essere una sana e tranquilla passeggiata all’aria aperta si è trasformata in una brutta disavventura, accompagnata da momenti di grande paura e di vero e proprio panico, per un 48enne salsese che alcuni giorni fa è stato aggredito da un cane di grossa taglia, un pastore maremmano, che gli ha procurato diverse ferite medicate a Vaio.

L’uomo, nel primo pomeriggio, stava passeggiando sulle colline della prima periferia salsese quando, improvvisamente, si è trovato di fronte il pastore maremmano, animato non certo da buone intenzioni, fuggito dal cortile di una villetta dopo aver saltato la recinzione: il cane, infatti, ringhiando e abbaiando si è avventato immediatamente sul 48enne mordendolo ripetutamente agli arti superiori, al polso e all’avambraccio in particolare, e inferiori e graffiandolo all’addome. Il malcapitato salsese, dopo i primi, comprensibili attimi di smarrimento e di panico assoluto si è messo ad urlare cercando contemporaneamente, ma riuscendoci solo in un secondo momento, di liberarsi dalla morsa dell’animale che è ritornato all’interno del perimetro dell’abitazione. Attirato dal trambusto originato dalle urla del 48enne e dall’abbaiare del cane, solo in un secondo momento il proprietario del pastore maremmano è uscito dalla villetta per verificare cosa fosse successo. Il salsese si è recato al pronto soccorso di Vaio dove è stato medicato e dimesso con otto giorni di prognosi venendo sottoposto anche alla profilassi prevista in questi casi.

I carabinieri hanno denunciato per lesioni personali il proprietario del pastore maremmano, segnalando, come succede sempre in questi casi, l’animale al servizio veterinario.

r.c.