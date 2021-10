È morta Maria Teresa Fragapane. Era la moglie dell'ex sindaco Cerri

Se n’è andata a 74 anni, Maria Teresa Fragapane Cerri. Si è spenta serenamente dopo un calvario di mesi. Era la moglie dell’ex sindaco di Fidenza e personaggio di spicco della politica cittadina Giuseppe Cerri. Originaria di Agrigento, a soli tre anni era arrivata con la famiglia in città, dove il padre, maresciallo dei carabinieri, era stato assegnato alla Compagnia di Fidenza.

Le scuole

Quindi Maria Teresa, aveva frequentato tutte le scuole dell’obbligo e le superiori, in città, diplomandosi ragioniera. Si era unita in matrimonio con Giuseppe Cerri, con cui ebbe due figli, Giovanni e Giacomo. Era stata assunta alle dipendenze dell’Ausl e aveva lavorato anche al Cup. Donna discreta e mite, si era fatta stimare e benvolere per le doti professionali e umane. Maria Teresa aveva una grande passione per gli animali, che era sempre pronta a difendere, i cani e i gatti ovviamente, ma anche gli altri.

La malattia

Anche nei mesi della malattia, il suo pensiero era sempre stato rivolto ai suoi amici a quattro zampe, che si raccomandava di seguire con affetto, come aveva sempre fatto lei. Chi l’ha conosciuta ha sottolineato in queste ore il suo grande amore e l'impegno per gli animali. «Era sempre attenta a quelli abbandonati - ha ricordato una animalista fidentina - di cui ne seguiva le sorti ed era felice quando veniva a sapere che erano stati adottati. Maria Teresa aveva un animo dolce e sensibile. Una donna delicata e gentile, che lascerà un ricordo positivo in chi le ha voluto bene».

Il saluto

Il sindaco Andrea Massari, a nome della città, ha espresso il suo cordoglio all’ ex sindaco Giuseppe Cerri. «Sono vicino a Giuseppe e alla sua famiglia e li abbraccio in questo triste momento».

La famiglia

Maria Teresa Fragapane ha lasciato il marito Giuseppe, i figli Giovanni con Tamou, Giacomo con Mariam e l’adorata Viola, la sorella Cecilia, i parenti. Il funerale sarà celebrato questa mattina, alle 9, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore.

s.l.