È morto Alessio Mono Cattabiani, agente immobiliare e frontman degli FFD

È morto Mono. Improvvisamente. E la notizia si è diffusa in città in modo lento, a passo d'uomo: proprio forse voluto come lui. E Parma ha perso un altro «figlio» che ha reso nota la città nel mondo. Per la musica.

Alessio Cattabiani, geometra, agente immobiliare, gestore del negozio Chronic in via Bixio e frontman degli FFD, l'unico gruppo di Parma che ha avuto un grande pubblico ai concerti all'estero, è scomparso ieri mattina. Quarantasei anni e già tanti successi. Una tragedia che segue quella del fratello Pietro, architetto, morto nel novembre scorso. E la città si stringe a papà Franco, a mamma Anna e alla sorella Ilaria, insegnante. Ma anche a chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui e con lui di suonare.

Perché Mono c'era sempre. Un vero animale da palcoscenico, come si dice nel rock, anche se Alessio era nato per il punk. Un «ragazzo» fuori dal sistema, come aveva ben scritto Giulia Viviani in un'intervista sulla Gazzetta di Parma per l'ennesimo disco pubblicato degli FFD e per l'ennesimo successo. Alessio Cattabiani pur non dimenticando gli insegnamenti del papà Franco, aveva seguito il sogno e lo aveva realizzato: non solo per le pubblicazioni degli FFD ma anche per i live. Che grazie al suo carisma sono rientrati per molti in un album dei ricordi. Un Parma entra in Europa. Alessio Cattabiani stava infatti registrando un altro disco: nemmeno la pandemia lo avrebbe fermato. E veramente a trovare il tempo per fare.

Stakanovista sul lavoro, come agente immobiliare, non perdeva l'occasione per comporre musica, per cantarla e per creare occasioni per tanti altri gruppi di Parma. Un ragazzo generoso, che là al Mu in via del Taglio aveva creare un club per musica dal vivo: tanti i concerti e tante le serate che è riuscito a realizzare. Grazie a quel suo spirito libero e al suo altruismo, le band di Parma e provincia per un arco di tempo hanno avuto un palco in cui suonare. E i fan non mancavano mai. Live fuori dalle etichette, giusto perché a Mono le barriere non sono mai piaciute. La musica oltre e per sempre, con tutte le sue sperimentazioni, sconfinando nello ska, nel reggae, ma anche nel blues e nel rock. Gli FFD però non hanno mai tradito il punk e lo storico batterista Fulvio Pinto lo potrebbe raccontare. Nati nel 1992, gli FFD hanno alle spalle migliaia di concerti, da Kuore Ribelle in poi. Punk rock più garage, con sonorità beat, anni '60. Ma Mono non è solo FFD. Per anni ha collaborato con RockTV. «Cocaina a colazione» era il titolo del documentario realizzato per La7 e poi trasmettere all'interno del programma «Otto e mezzo», nel Mono ha fatto l'inviato. Ma a Milano, il Mono aveva preferito Parma: «Sono tornato qui perché Milano mi aveva stufato - aveva confessato nell'intervista alla Gazzetta firmata da Giulia Viviani - lì il rispetto lo ottieni in base a quante persone famose conosci. Sono concentrato sul nuovo disco, faccio il produttore artistico e conduco My Generation, programma su K Rock». E pensare che il suo nome e quello degli FF erano già famosi in Francia, Germania, Svizzera, Usa e Giappone. Persino progetti per tour in Europa e America Latina. Nonostante tutto, il successo era un'altra cosa per Mono: «Io non credo di avercela fatta, posso solo dire di essere arrivato a un buon livello», aveva chiuso nell'intervista. Là dove l'umiltà sfama il carisma. Senza mai perdere il dono, con cui Alessio Cattabiani, in arte Mono, è cresciuto: l'impegno sociale e quella curiosità che vince su tutto.