Bus devastati in via Repubblica: condannato a 2 anni

Aveva saputo di dover rimanere in carcere già lunedì scorso. Ma ieri mattina per il 23enne nigeriano, accusato di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, è scattata anche la condanna: 2 anni, come richiesto dal pm Lino Vicini. Tanto gli sono costati quei minuti di esplosione rabbiosa, sabato pomeriggio, in via Repubblica: un contenitore di rifiuti lanciato contro i vetri di due bus fino a frantumarli, provocando 30mila euro di danni.

Senza biglietto, era stato invitato dai controllori a scendere, ma a quel punto aveva cominciato a imprecare. Poi si era lanciato sul bidone piazzato sul marciapiedi, l'aveva sollevato ed era partito all'attacco. Solo quando erano scattate le manette dei poliziotti si era placato. E al processo sembrava quasi impaurito. Ma i precedenti, per reati analoghi, erano ben poco rassicuranti. Sulle spalle, poi, aveva anche un decreto di espulsione firmato dal questore di Bari lo scorso febbraio. Ma era ancora in Italia.

r.c.