Fuga da film, nessun responsabile: 6 prescrizioni e 5 assoluzioni

Giù dal muro di cinta come nella più classica delle sceneggiature. Ma quel 2 febbraio 2013 non c'era alcun ciak in via Burla: Valentin Frrokaj e Taulant Toma, tutte e due albanesi, presero il volo calandosi con le lenzuola. Una clamorosa evasione e nessun responsabile. In undici furono rinviati a giudizio, ma ieri il collegio, presieduto da Gennaro Mastroberardino, dopo aver unificato e riqualificato i reati contestati in quello di colpa del custode, ha assolto l'ex direttrice Anna Albano e i poliziotti della Penitenziaria Simone Dellapina, Giovanni Di Martino e Ciro Cipolletti «perché il fatto non sussiste». Assolto, seppure con la formula dubitativa del 530 secondo comma, anche l'assistente capo Biagio Conte. Gli altri sei poliziotti finiti sotto processo (Michele Cascella, Vincenzo Florio, Monica Busani, Davide Randazzo, Filippo Celletti e l'ex comandante Andrea Tosoni) hanno invece potuto contare sulla prescrizione: anche nel loro caso i reati sono stati unificati e qualificati in quello di colpa del custode. Monica Busani era anche accusata di falsità materiale e ideologica. Tra gli undici imputati solo l'ex direttrice Albano aveva rinunciato alla prescrizione.

Tre ore e mezza di camera di consiglio per i giudici, dopo una breve discussione, considerando il numero degli imputati. Ma il pm Paola Dal Monte, che aveva «ereditato» il fascicolo dalla collega Paola Reggiani, ha affrontato solo la posizione di Anna Albano, chiedendo la condanna a 1 anno. A tutti gli imputati era contestata la procurata evasione, ossia l'ipotesi dolosa, oltre all'omissione di atti d'ufficio. Da parte delle difese, solo Aniello Schettino ha approfondito la posizione dell'ex direttrice di via Burla sottolineando, tra l'altro, come avesse dato ordini per i controlli nei vari settori seguendo le normative. Gli altri difensori (Donata Cappelluto, Filippo L'Insalata e Fabrizio Poggi Longostrevi), non avendo rinunciato alla prescrizione, si sono limitati a sottolineare come i reati dei loro assistiti fossero estinti. E alla fine della lettura della sentenza, dopo le prime perplessità per un dispositivo piuttosto complesso, soddisfazione soprattutto da parte dei poliziotti assolti. Chi ha puntato sulla prescrizione, certamente non avrà più problemi dal punto di vista penale, tuttavia restano da chiarire gli eventuali aspetti disciplinari o legati alla Corte dei conti.

Ma quella mattina di febbraio Frrokaj e Toma riuscirono a scappare dopo aver preparato per giorni, forse per settimane, la fuga. Pericolosi e pronti a tutto. Il primo doveva scontare un ergastolo per aver ucciso un connazionale 23enne, l'altro aveva un fine pena fissato per il 2022. Dopo l'evasione, nella loro cella fu trovato di tutto: seghetti, matasse di cotone, filo diamantato, quello che riesce a tagliare anche il cemento, e nastro adesivo da pacchi. Se ne andarono verso le 6 di mattina. Inghiottiti dalla nebbia, eppure alle 5.48 i monitor avevano cominciato a riprendere lo scavalcamento del muro di cinta. Scattò per due volte anche l'allarme antintrusione, eppure non partì alcuna chiamata per mettere in moto la vigilanza, anzi il sonoro fu spento per due volte. Ma su questo aspetto, in particolare, la prescrizione ha cancellato tutto.

E gli evasi? Furono catturati nei mesi successivi. Eppure riuscirono ancora ad evadere: Toma da un carcere belga, e poi fu ripreso; Frrokaj dal Pagliarelli di Palermo. Ma per lui fu l'ultima fuga: nel novembre del 2015 tentò il colpo in una villetta nel Milanese e fu ucciso da un colpo sparato dal proprietario.

